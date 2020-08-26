Metrobüs yangınında yeni görüntü ortaya çıktı

Dün İstanbul'da yolcuların da içinde olduğu seyir halindeki metrobüs Merter durağına yaklaşmak üzereyken yanmaya başladı. Yolcular kendilerini dışarı atarak canını kurtarırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Dehşete düşüren yangınla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde metrobüsün alev topuna döndüğü görüldü.

Yanan metrobüs İncirli durağından hareket etmişti ve yangın saat 11.10 sularında başlamıştı.

Yangının ardından D-100 Ankara yönü bir süreliğine trafiğe kapatıldı, hem metrobüs seferlerinde hem de Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aksama yaşandı.

Saat 12.00 itibarı ile metrobüs seferleri normale döndü. Yangında ölü ya da yaralı olmaması yürekleri ferahlattı.