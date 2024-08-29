Metrobüs kazasının en net görüntüsü ortaya çıktı!
Küçükçekmece’de 1 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı metrobüs kazasından yeni görüntü...
İstanbul Küçükçekmece'de Sefaköy yönüne ilerleyen metrobüsler kazaya karıştı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs hattında seferler yapılamıyor. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2 KİŞİ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI
Kazanın yaşandığı bölgeye gelen itfaiye ekipleri, metrobüs altında kalan 2 kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim ettiği öğrenildi. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale ederken, kaza nedeniyle uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Ekiplerin çalışması devam ediyor.