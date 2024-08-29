Metrobüs kazasında ölüm! Beceriksizlik 1 can daha aldı

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 35 vatandaşın da yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.