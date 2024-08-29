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Gündem Metrobüs kazasında ölüm! Beceriksizlik 1 can daha aldı
Gündem

Metrobüs kazasında ölüm! Beceriksizlik 1 can daha aldı

Yeniakit Publisher
2024-08-29 10:43:00 -
Metrobüs kazasında ölüm! Beceriksizlik 1 can daha aldı

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun liyakatli kadroları boşaltıp iş bilmez yandaşlarını göreve doldurması bir felakete daha sebebiyet verdi. Her gün kaza haberleriyle gündemden düşmeyen toplu taşıma araçları, Sefaköy’de bir kazaya daha karıştı. Metrobüs kazasında acı haber geldi. 1 vatandaş hayatını kaybetti.

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün başka bir metrobüse çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda yaralı var.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Metrobüs daha sonra savrularak bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, metrobüsün altında kalan iki kişiyi çıkardı.

Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 35 vatandaşın da yaralandığı bilgisine ulaşıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor. Bu arada kazada yara almadan kurtulan yolcular, metrobüs yolunda yürüyerek duraklara ulaşmaya çalışıyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamazken, uzun araç kuyruğu ve yolcu yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

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