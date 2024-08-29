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Gündem Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!
Gündem

Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!

Yeniakit Publisher
2024-08-29 12:13:00 -
Metrobüs kazasında flaş gelişme: Gözaltılar var!

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, çok sayıda vatandaş yaralanmıştı. Yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin 2 metrobüs şoförü ile denetim amiri gözaltına alındı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazaya karışan 2 metrobüsün şoförü ile metrobüs hattında görevli denetim amiri gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi, işlemleri için emniyete götürüldü.

Soruşturmada kazanın incelenmesi için bilirkişi görevlendirmesi yapılırken, yetkililerden olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de istendi.

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili iki metrobüs şoförü ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

İstanbul Valisi Davut Gül, metrobüs kazasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, yaptığı açıklamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 38 kişinin ise yaralandığını açıkladı:

"Saat 08.48'de Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

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