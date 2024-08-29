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Gündem Metrobüs kazası Türkiye'nin gündeminde! Başsavcılıktan açıklama geldi
Gündem

Metrobüs kazası Türkiye'nin gündeminde! Başsavcılıktan açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-29 13:56:00 -
Metrobüs kazası Türkiye'nin gündeminde! Başsavcılıktan açıklama geldi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan metrobüs kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, metrobüs şoförü ve denetim amiri olmak üzere toplamda iki kişi gözaltına alınmıştır" denildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah meydana gelen metrobüs kazasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "29.08.2024 günü saat 08.40 sıralarında Yenibosna-Sefaköy Metrobüs güzergahında iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişinin vefat etmesi, ikisi ağır toplamda 53 kişinin yaralanması olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, akabinde kusur durumunun tespiti amacıyla ivedi bir şekilde bilirkişi görevlendirmesi yapılmış, kaza olayına ilişkin metrobüs şoförü ve denetim amiri olmak üzere toplamda iki kişi gözaltına alınmıştır.
Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi amacıyla tüm işlemler etkin biçimde yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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