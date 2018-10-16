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Metrobüs kaza yaptı! Seferler durduruldu
İstanbul'da Okemeydanı metrobüs durağına yakın bir noktada metrobüs kaza yaptı.
16 Ekim 2018 Salı 17:30
Okmeydanı’nda bir metrobüs kaza yaptı. Kaza nedeniyle seferler durdu.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 17:30
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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