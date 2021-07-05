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Gündem

Metrobüs kaza mı yaptı? Metrobüs seferleri neden yapılmıyor?

Son dakika haber... Metrobüs kaza mı yaptı? Metrobüs kazası mı oldu? Sabah işe gitmek isteyenler metrobüs seferlerinin aksaması nedeniyle zor anlar yaşadı. Metrobüs seferlerinin aksaması sonrası vatandaşlar Metrobüs kaza mı yaptı? Metrobüs seferleri neden yapılmıyor? soruları sormakta.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 08:53:00 - 2021-07-05 09:08:00
Metrobüs kaza mı yaptı? Metrobüs seferleri neden yapılmıyor?

Metrobüs kazası nerede? Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Gelen ilk bilgilere göre olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı. İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.

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