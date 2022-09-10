Metrobüs faciası yaşanırken bakın neredeymiş! İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi

İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün çarpıştığı kaza sonucu 99 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri Avrupa Yakası'nda çift yönlü durduruldu. Üst geçitlerde yoğunluk yaşandı ve D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul'da yaşanan her afette tatilde olduğu ortaya çıkan, yoğun kar yağışlarında ve sel felaketlerinde bile özel gündeminden ödün vermeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaşanan büyük metrobüs kazasında da yine görülmedi. Sabah'ın haberine göre, vatandaşlar duruma sosyal medyadan tepki gösterirken, İmamoğlu'nun Madrigal ve Can Ozan'ın Kemerburgaz'daki YBT etkinlik alanındaki konserlerini izlediği öğrenildi.

İstanbulluları mağdur eden kaza ile ilgili İmamoğlu olayın üzerinden saatler geçtikten sonra, ancak gece yarısı bir tweet atabildi.

Son olarak Balıkesir Edremit'e tatile giden ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönen İmamoğlu gelir gelmez ise İstanbul'un sorunlarına odaklanmak yerine İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmeyi seçmişti.

"Ortada ne İBB başkanı ne de İBB var"

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da İmamoğlu'na tepki göstererek, "İstanbul'da metrobüsler çok büyük bir kaza yaptı. Tüm seferler iptal edildi. 42 vatandaşımız yaralı, bazı vatandaşlarımızın durumu ise ağır. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD çalışmaları bizzat takip ederken ortada ne İBB Başkanı ne de İBB var." dedi.

Kaza sonrası ortaya çıkmayan Ekrem İmamoğlu'na bazı vatandaşların tepkileri ise şu şekilde:

"Koca şehir hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı"

*Saatler geçti 42 yaralı var ne bir açıklama ne olay yerine ne hastaneye ziyaret böyle olur mu başkanım? Bu ne sorumsuzluktur halk açıklama bekliyor.

*İstanbul facianın eşiğinden dönmüş. 4 tane metrobüs birbirine girmiş, 42 yaralı var. İstanbul'un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ndan ne açıklama var, ne de nerede olduğunu bilen var. Koca Şehir hiç bu kadar sahipsiz kalmamıştı.

*Hani herşey çok güzel olacaktı İstanbul için Ekrem İmamoğlu. Kaza 6'da oldu ve şu an saat 21:55 trafik kilit vaziyete insanlar evlerine yürüyerek gidiyor. İBB yetkililer uyuyor mu? Yeter artık Mahvettin İstanbul'u.

Her afette İmamoğlu yok!

Ekrem İmamoğlu daha önce de İstanbul'un karşılaştığı afetlerde de ortalarda görünmemişti.

*17 Ağustos 2019: İstanbul'da etkili olan yağış sonrasında Eminönü ve Üsküdar başta olmak üzere birçok ilçe sel sularının altında kalmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ise Bodrum'da tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İBB Başkanı tepkiler üzere tatiline 3 saatlik ara verip İstanbul'a gelmiş yaptığı incelemenin ardından ilk uçakla Bodrum tatiline geri dönmüştü.

*24 Ocak 2020: Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında devlet tüm kurumlarıyla seferber oldu. Bölgeye 30 dakika içerisinde tüm yardımlar gönderilmeye başlandı. Çok kısa sürede depremin izleri giderilmeye başlanırken tüm büyükşehir ve ilçe belediyeleri Elazığ'a yardım gönderdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise deprem bölgesine ziyaret etmek için gitti. 20 dakika durdurğu Elazığ'da soluğu Erzurum'un kış tatil bölgesi olan Palandöken'de aldı. Ailesiyle kayak yapan İBB Başkanına 'deprem ziyareti yerine kayak tatiline gitmesine' tepkiler yağdı.

*24 Ocak 2022: İstanbul'da haftalar öncesine uyarısı yapılan kar yağışı etkisini gösterdi. İBB yönetimi karla mücadele kapsamında çalışma yapmayınca yollar kapandı. Vatandaşlar 26 saat boyunca kar altında mahsur kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbullunun yardım beklediği saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Balıkçı Kahraman adlı mekanda kalkan balığı yediği ortaya çıktı.

*10 Temmuz 2022: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da sel felaketi yaşanmasına rağmen Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan ünlü bir otelde tatilini sürdürmüştü.