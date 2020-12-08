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Gündem Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz alarmı
Gündem

Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz alarmı

Çağlayan Metrobüs Durağı girişinde unutulan valiz bomba paniğine neden oldu. Bomba İmha Uzmanı'nın fünye ile patlattığı valizden kıyafetler çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 03:55:00 -
Metrobüs Durağı'nda şüpheli valiz alarmı

İstanbul Şişli'de bulunan İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi'nin hemen yanında bulunan Çağlayan Metrobüs Durağı'nda hareketli dakikalar yaşandı. Saat 01:00 sıralarında, durak girişinde fark edilen valiz polisi alarma geçirdi. Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından metrobüs seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

Uzmanlar geldi

Polis ekiplerinin aldığı tedbirlerin ardından olay yerine gelen Bomba İmha Uzmanı ekip, valizi fünye ile patlattı. Patlamanın ardından valizin içinde kıyafetler çıktı. Valizin unutulduğu tahmin edilirken, polis ekipleri valizin sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Metrobüs seferleri normale döndü

Bomba imha uzmanının valizi fünye ile patlatması ve valizini olay yerinden kaldırılmasının ardından Metrobüs seferleri normale döndü.

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