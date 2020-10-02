Metrobüs durağı savaş alanına döndü
İstanbul’un Avcılar metrobüs durağında, ‘kız arkadaşıma baktın’ kavgası çıktı. Bir grup, yabancı uyruklu kişilerin bulunduğu grupla tekme tokat birbirine girdi.
İstanbul’da Beylikdüzü istikametine seyreden bir metrobüste ortalık savaş alanına döndü. Dün saat 18.45 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar metrobüs durağında meydana gelen olayda ‘kız arkadaşıma yan baktın’ kavgası çıktı.
Gruptan bir kişi, yabacı uyruklu gruba ‘kız arkadaşıma yan baktınız’ demesi sonrası iki grup tekme tokat birbirine girdi. Akşam saatlerinde evlerine dönen arkadaş grubunda bir kıza, yabancı uyruklu bir şahsın baktığı iddia edildi.
Olay ilk tartışmayla başladı. Sonrasında metrobüs şoförü kapıyı açtı. Avcılar istasyonunda iki grup tekme tokat birbirine girdi.
Yabancı uyruklu şahıs vatandaşlar sayesinde uzaklaştırıldı.
Kalabalık vatandaşın önünde edilen kavgada koronavirüs kuralları ihlal edildi. Bazı ayıran kişilerin maskesiz olduğu da belirtildi.