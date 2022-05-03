  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi
Siyaset

Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi

CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, "bayram ziyareti" için Doğu Karadeniz turuna çıktı. Gezisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'den başlayan İmamoğlu dikkatleri üzerine çekerken miting alanında çekilen bir fotoğraf da gözlerden kaçmadı. İmamoğlu'nun Rizelilere seslenirken arkasında Erdoğan'ın dev posterinin olması epey dikkat çekti. İmamoğlu'nun konuştuğu alandaki bir binaya "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri" afişi de asıldı. Öte yandan CHP'li İmamoğlu'nun Rize'de topladığı kalabalık, beceriksizliği yüzünden metrobüste oluşan kalabalığı geçemedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 18:34:00 - 2022-05-03 18:42:08
Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi

Karadeniz'de 'bayramlaşma gezisi' düzenleyen ve ilk mitingini Rize'de yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Rizeliler Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı. Otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, vatandaşları selamladı.

Erdoğan posteri önünde konuştu

Burada bir konuşma gerçekleştiren CHP'li İmamoğlu, o anlardan kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında "Rize'ye İstanbul'un selamını getirdim. Bizi gönülden karşılayan Rizeli hemşehrilerimize teşekkürler" sözlerine yer veren İBB Başkanı, birkaç kare de fotoğraf ekledi.

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı meydanda bir binanın cephesini kaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterinin, fotoğraflardan birinde kadraja girmesi dikkat çekti.

Metrobüste otobüs bekleyenler daha kalabalık

CHP'li İmamoğlu, Rize mitinginde beklediğini bulamadı. Rize'deki mitingte toplanan kalabalık, İstanbul'daki beceriksizlik nedeniyle metrobüste oluşan kalabalığı geçemedi.

Dikkat çeken afiş

İmamoğlu'nun konuştuğu alanda bir de tepki afişi asıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP'ye tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li İmamoğlu'nun konuştuğu alandaki bir binaya "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri" afişi astı. 

 

6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Rabia Zafer

AKLINCA BAŞKANLIK TURLARINA ÇIKMIŞ POSTERE İYİ BAKSINDA KİMLE YARIŞTIĞINI VE KAZANAMAYACAĞINI ANLASIN ….

ersan

her sey cok guzel olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay