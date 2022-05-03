Metrobüs daha kalabalık: CHP'li İmamoğlu, Erdoğan posteri önünde konuştu! Dikkat çeken 'PKK' afişi

Karadeniz'de 'bayramlaşma gezisi' düzenleyen ve ilk mitingini Rize'de yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Rizeliler Cumhuriyet Meydanı'nda karşıladı. Otobüsün üzerine çıkan İmamoğlu, vatandaşları selamladı.

Erdoğan posteri önünde konuştu

Burada bir konuşma gerçekleştiren CHP'li İmamoğlu, o anlardan kareleri sosyal medyada paylaştı. Paylaşımında "Rize'ye İstanbul'un selamını getirdim. Bizi gönülden karşılayan Rizeli hemşehrilerimize teşekkürler" sözlerine yer veren İBB Başkanı, birkaç kare de fotoğraf ekledi.

İmamoğlu'nun konuşma yaptığı meydanda bir binanın cephesini kaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posterinin, fotoğraflardan birinde kadraja girmesi dikkat çekti.

Metrobüste otobüs bekleyenler daha kalabalık

CHP'li İmamoğlu, Rize mitinginde beklediğini bulamadı. Rize'deki mitingte toplanan kalabalık, İstanbul'daki beceriksizlik nedeniyle metrobüste oluşan kalabalığı geçemedi.

Dikkat çeken afiş

İmamoğlu'nun konuştuğu alanda bir de tepki afişi asıldı. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola giren CHP'ye tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li İmamoğlu'nun konuştuğu alandaki bir binaya "Kahrolsun PKK ve bütün işbirlikçileri" afişi astı.