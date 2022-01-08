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Ekonomi Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti
Ekonomi

Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti

Güncel metrobüs bilet ücreti | İstanbul ulaşımı için son derece önemli olan metrobüslere 2022 yılıyla birlikte zam yapıldı. Metrobüs ücret tarifesi 2022

Yeniakit Publisher
2022-01-08 16:05:00 -
Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti

Yeni yılla birlikte toplu alışama zam geldi. Vatandaşlar ise metrobüs ücret tarifesinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, metrobüs 1-3 durak ücreti ne kadar oldu?

Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

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