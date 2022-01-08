Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti
Güncel metrobüs bilet ücreti | İstanbul ulaşımı için son derece önemli olan metrobüslere 2022 yılıyla birlikte zam yapıldı. Metrobüs ücret tarifesi 2022
Yeni yılla birlikte toplu alışama zam geldi. Vatandaşlar ise metrobüs ücret tarifesinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, metrobüs 1-3 durak ücreti ne kadar oldu?
Metrobüs bilet fiyatları 2022 | Metrobüs 3 durak ücreti
Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.
Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.
Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.