  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi
Gündem

Metro merdivenlerini yürüyerek çıkmıştı... 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar'a TOGG sürprizi

Yeniakit Publisher
2023-05-10 19:47:00 - 2023-05-10 19:48:43

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündem olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla görüştüğü 85 yaşındaki Hüseyin Bayraktar, yerli otomobil Togg ile Bahçelievler'de gezdirildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Siyavuşpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bayraktar’ı evinde ziyaret etti. Burada sohbet ederek çay içen Bahadır, Bayraktar'a Atatürk Havalimanı'nda yapılan mitinge nasıl gittiğini sordu.

Bayraktar da mitinge metroyla gittiğini anlatarak "Yürüyen merdiven kapalıydı. Merdivenden aşağı yürüyerek indim, oradan da yürüyerek çıktım" diye konuştu.

Bu sırada görüntülendiğinin farkında olmadığını ifade eden Bayraktar bir gencin kendisine yardımcı olduğunu dile getirdi. Bahadır, Bayraktar'ı cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması beklenen Bahçelievler'de yapılacak programa davet etti.

Kendisini burada Erdoğan ile yüz yüze görüştürebileceklerini söyleyen Bahadır, Bayraktar'ı Türkiye'nin yerli otomobili Togg ile gezdirmek istediğini söyledi.

Teklifi kabul eden Bayraktar, Bahadır'ın kullandığı Bahçelievler Belediyesine tahsis edilen Togg ile ilçede dolaştı. Togg aracına güzergah boyunca çevredekiler yoğun ilgi gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan telefonla görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılmak için metronun merdivenlerini yürüyerek çıktığı görüntülerle gündeme gelen Bayraktar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Erdoğan, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ mitingleri dönüşünde uçakta görüştüğü Hüseyin Bayraktar'a "Hüseyin amca seni bu merdivenlerde yürütenlerden pazar günü bir hesap sormamız lazım" demişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23