Metro inşaatı son durum: İstanbul'da yeni metro tarih belli oldu

SON DAKİKA İstanbul'a yeni metro! Tarih belli oldu

Son dakika haberlerine göre: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu: Hedefimiz Kasım ayında vatandaşlarımızı İstanbul Havalimanı'na metro ile ulaştırmak." diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Şantiyesi'nde (Kağıthane İstasyonu) önemli açıklamalarsa bulundu. Bakan yeni metro hattının kasım ayında hizmete açılacağını duyurdu..

GAYRETTEPE İSTANBUL HAVALİMANI DURAKLARI HANGİLERİ?

ahaber'in aktardığına göre; Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun nereden geçtiği merak ediliyor. İstanbul'da ulaşımı kolaylaştıracak yeni metro hatlarından birisi olacak Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile ulaşım rahat bir nefes alacak. Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğu belirtildi..

Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro durakları! Gayrettepe İstanbul Havalimanı metrosunun nereden geçtiği merak edilen konulardan birisi oldu. İstanbul'un yeni metro hatlarından birisi olan Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile ulaşım rahatlayacak. Metro hattının günde 600 bin yolcu taşıması hedefleniyor..

GAYRETTEPE İSTANBUL HAVALİMANI METRO DURAKLARI!

-Gayrettepe

-Kağıthane

-Hasdal

-Kemerburgaz

-Göktürk

-İhsaniye

-İstanbul Havalimanı 2

-İstanbul Havalimanı 1

-İstanbul Havalimanı 3.

METRONUN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

İstanbul'da Gayrettepe-Havalimanı metro hattının ilk etabında yarın test sürüşü gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-Havalimanı metro hattıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul'da 7 metro hattında 7 gün 24 saat çalışmaların devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, hatların toplam uzunluğunun 103,3 kilometre olduğunu kaydetti.

Karaismailoğlu, bu hatların Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı, Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı olduğunu ifade etti.

"Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259,5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362,8 kilometreye yükselecek" diyen Bakan Karaismailoğlu, İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'sinin Bakanlık tarafından yapıldığına dikkati çekti.

.GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞINMASI HEDEFLENİYOR

Yarın Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp, İstanbul Havalimanı Metro hattının ilk etabında test sürüşünü gerçekleştireceklerini söyleyen Karaismailoğlu, "30 kilometre yol kat edeceğimiz bu test sürüşü sonunda İstanbul Havalimanı istasyonuna ulaşarak, bu metro hattını İstanbulluların hizmetine sunacağımız güne bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi.

SAATTE 120 KM HIZLA GİDECEK

Gayrettepe İstasyonu'ndan başlayıp İstanbul Havalimanı'na ulaşan hattın 37,5 kilometre uzunluğunda olduğunu ve toplamda 9 istasyondan oluştuğunu belirten Karaismailoğlu, "İstanbul'un, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminali olan İstanbul Havalimanı'na doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak. Saatte 120 kilometre hızla gidecek metro araçları ile günde 600 bin yolcu taşınması hedefleniyor" diye konuştu.

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