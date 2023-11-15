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Gündem Metro gelmez, merdiven çalışmaz... CHP, İstanbul'un canına okudu!
Gündem

Metro gelmez, merdiven çalışmaz... CHP, İstanbul'un canına okudu!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 11:33:00 -

İstanbul’da geç gelen metro ve istasyonlarda yürümeyen merdivenler vatandaşları adeta çileden çıkardı.

Her gün milyonlarca İstanbullunun kullandığı metrolarda artan teknik arızalar metroların geç gelmesine neden oluyor. Arızalar nedeniyle metrolar geç gelirken, vatandaşlar uzun süre bekliyor. İstasyonlarda biriken vatandaşlar çileden çıkarken, son zamanlarda yürüyen merdivenlerin de çalışmaması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Metroların arızalarından şikayetçi olan Kayahan Kaya, “İstanbul'da yaşadığımız halde işe yoğunluktan dolayı tabii ki otobüsler, metrolar var. Bunları kullanıyoruz ancak metrolarda özellikle kilit noktalarda yürüyen merdivenler çalışmamakta. Metrolar bazen aksaklık sebebiyle bakım çalışması sebebiyle geç gelmekte. Tabii işe de aksıyor bunlar. Onun dışında iş çıkışı da metroları doğal olarak kullanıyoruz. Ama son zamanlarda yazın özellikle klimaların çalışmaması, bakım onarım çalışmaları olduğunda, doğru düzgün bir bilgilendirme yapılmamasından dolayı mağduruz. Umarız bunlar giderilir ve çözülür" dedi.

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Yorumlar

Kaan

Daha da okuyacak. Bu adamı İstanbul'un başına kim bela etti. Ben Metrobüs kullanıyorum ve here gün Altunizade'den biniyorum. Metrobüs yolları pek ala güzel iyi durumdayken beyaz beton diye bir saçma uygulama ile göya yolları iyileştiriyor. Gayet iyi durumda olan bu metrobüs yollarını iyileştirmeye niye ihtiyaç duydu bilinmez ama Sancaktep'nin ara sokakları ve yolları rezil haldeyken onları neden yenilemiyor. Bence Sayıştay'ın bu ihaleyi incelemesi lazım. Kim bilir kime rant kapısı açıldı. Aklı almıyor insanın, gayet güzel olan bir yolu neden yeniliyorlar.

Burak

sahadan gelen bilgilere göre: Emeklilere Temmuz ayından beri seyyanen 8000 TL verilmediği için , metronun ,metrobüsün, merdivenlerin hiç bir önemi yok. çünkü emekliler bi haykırış yapmak zorunda, insan yerine koyulmama, 5.sınıf insan muamelesi görme adına inanılmaz bir çıkış gösterecek. ilgililere duyrulur, seçim hesabının buna göre yapılması hususu bilgilerinize arz olunur.
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