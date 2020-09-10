  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Metro entegre çalışmaları sebebiyle 3 istasyon kapatılacak
Aktüel

Metro entegre çalışmaları sebebiyle 3 istasyon kapatılacak

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen çalışma kapsamında M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları hizmet veremeyecek

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:51:07 -
Metro entegre çalışmaları sebebiyle 3 istasyon kapatılacak

İSTANBUL (AA) - Yapımı süren Ataköy-İkitelli Metro Hattı'nın, Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu'na entegre çalışmaları nedeniyle yarından itibaren M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'ndaki Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada, ilk etabı 2021 yılında açılacak Ataköy-İkitelli Metro Hattı’nın, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu ile Yenibosna İstasyonu’nda entegre çalışmaları yarın başlıyor.

Çalışma kapsamında, mevcut M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu'nun Yenibosna İstasyonu'na yer altından yaya yolu bağlantısı inşa edilecek.

Yaklaşık 14 ay sürmesi beklenen projenin yapım sürecinde, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı istasyonları işletmeye kapalı olacak. Atatürk Havalimanı yönüne devam etmek isteyen yolcular, Ataköy/Şirinevler istasyonunun çıkışında bulunacak İETT otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek. Mekik otobüs işletmesi, Ataköy-Şirinevler, Yenibosna, Dünya Ticaret Merkezi ve Atatürk Havalimanı duraklarına hizmet verecek.

- M9 Ataköy-İkitelli metro hattı

2021 yılında kısmi olarak açılması planlanan 12 istasyondan oluşan 13,4 kilometre uzunluğundaki hat tamamlandığında, Ataköy-İkitelli arasını 19,5 dakikaya indirecek ve tek yönde saatte 35 bin yolcu kapasitesine sahip olacak.

Hat, İkitelli Sanayi İstasyonu’nda Bakırköy-Kirazlı - Başakşehir Metrosu, Mehmet Akif İstasyonu'nda Kabataş -Mecidiyeköy - Mahmutbey - Esenyurt Metrosu, Mimar Sinan İstasyonu'nda Kirazlı - Halkalı Metrosu, Yenibosna İstasyonu'nda Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metrosu ile Ataköy istasyonunda ise Marmaray ile entegre olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirec..
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin
Dünya

ABD'den bölgede savaş çığırtkanlığı: Sözle değil eylemle karşılık verin

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki varlığına karşı harekete g..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı