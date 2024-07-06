Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp gayri meşru ilişki yaşamaya başladı.

Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada metres hayatına başladı. Bunun öğrenen E.K., Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra gelen Ömer K. ile E.K. konuşmaya başladı. Gayri meşru ilişki yaşadığı kadına, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

Gayri meşru ilişki de bıçak konuştu

Çıkan tartışmada Ömer K., E.K'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., gayri meşru ilişki yaşadığı genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO