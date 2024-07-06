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Gündem Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son
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Metres hayatı canından ediyordu! Yine seküler yaşam biçimi yine kötü son

Yeniakit Publisher
2024-07-06 11:43:00 - 2024-07-06 11:44:42

Seküler yaşam biçimi yine kötü sonla bitti. Kağıthane'de genç bir kız, yakın arkadaşıyla metres hayatı yaşayan gayri meşru ilişki yaşadığı genci önce darp etti sonrada bacağından bıçakladı. Dehşet anları kameralarda yansırken, hastaneye kaldırılan genç, sevgilisi kızdan şikayetçi olmadı.

Kağıthane Şirintepe'de geçtiğimiz ay gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, E.K. (17) ile Ömer K. (22) bir süre önce tanışıp gayri meşru ilişki yaşamaya başladı.

Ancak Ömer K., E.K.'nın yakın arkadaşıyla sosyal medyada metres hayatına başladı. Bunun öğrenen E.K., Ömer K. ile buluşmak istediğini söyledi.

Bir süre sonra gelen Ömer K. ile E.K. konuşmaya başladı. Gayri meşru ilişki yaşadığı kadına, kendisini yakın arkadaşıyla aldattığını söyleyen E.K. öfkeden deliye döndü.

Gayri meşru ilişki de bıçak konuştu

Çıkan tartışmada Ömer K., E.K'yi sakinleştirmeye çalıştı. Ancak E.K., gayri meşru ilişki yaşadığı genci önce darbetti ve bacağından bıçakladı. Olayın ardından can havliyle uzaklaşan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Gencin olayla ilgili sevgilisinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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