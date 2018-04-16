Metrelerce yükseklikte tehlikeli budama çalışması

Ankara’da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk getirdi. Elindeki nacakla yaklaşık 10 metre yüksekliğe tırmanan genç bir eliyle ağaca tutunurken, diğer elindeki nacağı sallayarak dalları kesti. Gencin dakikalarca süren tehlikeli çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.