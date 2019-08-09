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METİP alanında verilen eğitimler çocuk işçiliğini önlüyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Milletvekili Ergün Taşçı, İlçe Başkanı İsa Yüksel, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan ile birlikte ilçeye 5 kilometre uzağında Elekçi Irmağı kenarında bulunan METİP (Mevsimlik Tarım İşçileri Konaklama Alanı) çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını yerinde incelediler.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:47
METİP alanında verilen eğitimler çocuk işçiliğini önlüyor

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Milletvekili Ergün Taşçı, İlçe Başkanı İsa Yüksel, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ve İstihdam Politikaları Daire Başkanı İbrahim Demircan ile birlikte ilçeye 5 kilometre uzağında Elekçi Irmağı kenarında bulunan METİP (Mevsimlik Tarım İşçileri Konaklama Alanı) çocuklara yönelik eğitim çalışmalarını yerinde incelediler.


Başkan İbrahim Etem Kibar burada yaptığı konuşmada, “Devletimizin çalışmaları sayesinde aileleriyle fındık bahçesine gitmek zorunda kalmayıp alanda öğretmenler nezaretinde eğitim alan ve oyunlar oynayan çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri mutlu etti” dedi.



Survivor oynadılar bayrak hediye ettiler


METİP alanına gelen heyet bir süre mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının Survivor gösterisini izlediler. Çocuklar gösterileri sonunda Türk bayrağını öperek Milletvekili Ergün Taşçı’ya hediye ettiler. Bayrağı Milletvekili Taşçı’ya teslim eden çocuklar sonrasında hep birlikte İstiklal marşını okudular. Heyet daha sonra METİP alanındaki sınıfları gezerek çocukların eğitimleri konusunda bilgiler aldılar.



"Buradaki şartların insan onuruna yakışır olması için gayret gösteriyoruz"


Ziyaretleri sonunda bir açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, “Buradaki çocuklarımızın eğitimi, sosyalleşmesi önemli bir konu. Buradaki hizmet verme süreci ile ilgili adaptasyonu gerçekleştirmek üzere bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Buradaki şartların insan onuruna yakışır bir şekilde, bu çalışma ortamının verimli olabilmesi için yaşam koşullarının iyi olması lazım. Burada çocuklarımızın eğitimi almasından tutun da diğer ihtiyaçlarını gidermeye yönelik Fatsa Belediyemizin ve diğer kamu kurumlarının Ordu Valiliğimizin öncülüğünde güzel çalışmalar yapılmış. Sezonluk olan bu süreci eksiksiz tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu projenin ilerleyen yıllarda daha modern bir şekilde güzel bir noktaya gelmesin için gayretimiz ve çabamız var” dedi.



"Amacımız çocuk işçiliğinin önlenmesi"


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı açıklamada, “Mevsimlik tarımda çocuk işçiliğinin önlenmesi hedefiyle, yerelde var olan imkanların değerlendirilmesi ve yönetim yetkilerinin tanımlanması gibi adımların atılması ile devletimizin çalışmaları sonucunda hayata geçirilen bu projede çocuklarımızın aileleriyle fındık bahçesine gitmek zorunda kalmayıp, kurulan bu alanda öğretmenler nezaretinde eğitimine devam eden ve oyunlar oynayan çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri mutlu etti. Çocukların temel gelişimsel gereksinimlerinin karşılanması hem çocuk işçiliğinin ortadan kaldırmasında hem de bu sosyal sorunun bir boyutu olan çocuk işçiliğinin sosyal yapıda ileriye dönük farklı sorunlar doğurmasını engellemede önemi büyük olan bu projede emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:47
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