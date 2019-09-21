Metiner'in dikkat çektiği ihanet toplantısından ilk paylaşımı FETÖ firarisi Can Dündar yaptı!

Taha Emre Özdemir Ankara

Yeniakit.com.tr'ye konuşan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Berlin'de düzenlenen 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı' konferansına dikkat çekmiş ve 'Bu bir bölücülük toplantısı. Türkiye için darbe tehlikesi devam ediyor.' uyarısını yapmıştı.

'FETÖ'yü bir örgüt olarak görmüyorlar'

Mehmet Metiner, söz konusu toplantının perde arkasında ABD'ye ait derin güçlerin bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu toplantıya katılanlar, toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu konferans perde gerisinde Amerikan derin güçlerinin olduğu Türkiye düşmanı bir ihanet projesi, FETÖ ile PKK'nın tertiplediği bir konsorsiyum. Bilumum Erdoğan düşmanlarının biraraya getirildiği toplantının Almanya’da yapılıyor olması ayrıca manidar. Bu toplantı DEAŞ iltisaklı olsaydı Türkiye'de kıyamet kopartılırdı. Zaten Alman Hükümeti de zinhar izin vermezdi. Demek ki terör örgütleri arasında fark görüyorlar ve belli ki FETÖ’yü bu ülkede darbe yapmaya kalkışmış eli kanlı bir terör örgütü olarak görmüyorlar."

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"Tek adam diktasına karşı farklılıklarımızla birlikteyiz"

FETÖ firarisi olarak vatanını terk eden ve sahibi ABD'ye sığınan Can Dündar, Mehmet Metiner'in uyarıda bulunarak dikkat çektiği toplantıdan bir fotoğraf karesi paylaştı. "Berlin’de 'Demokratik Türkiye için Toplumsal Sözleşme Arayışı' konferansında üç parti temsilcisi birarada" diyen FETÖ firarisi Dündar, "Tek adam diktasına karşı farklılıklarımızla birlikteyiz." ifadelerini kullandı.

Dündar'ın paylaştığı fotoğrafta; CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Şeker, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam aynı karede yer alıyor.