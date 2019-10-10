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Metiner'den Kılıçdaroğlu'na harekat tepkisi

Star yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, "AK Partili ByLock'çu vekiller listesi'ni paylaşmanı bekliyoruz" çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun harekatla ilgili sözlerine de değinen Metiner, "İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?" diye sordu.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:05
Metiner'den Kılıçdaroğlu'na harekat tepkisi

AK Parti milletvekili ve Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, "İçin yanıyorsa niye 'Evet' diyorsun?" başlığıyla yayınlanan yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Barış Pınarı Harekatı' açıklamalarına tepki gösterdi.

"Bu arada elinde olduğunu iddia ettiğin 'AK Partili bylokçu vekiller listesini' de paylaşmanı bekliyoruz." diyen Metiner, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"O sorulara asıl sen cevap ver"

Cumhurbaşkanımıza yönelttiğin o sorulara asıl sen cevap ver. Suyu bulandırmadan çıkıp mertçe cevap ver. Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi terörist gruplara silah yardımında bulundu? FETÖ’nün MİT tırları operasyonuyla gündeme taşıdığı bu iddiaları Esed de PKK da dile getirmişti. Belli ki hâlâ bu iddiaya dört elle sarılmayı marifet zannediyorsun. O zaman çıkıp kendin açıkla. İddialarını kendin delillendir de görelim.

"Bu nasıl karşıtlıktır?"

FETÖ tapeleri üzerinden hâlâ konuşup durduğun gibi BOP Eşbaşkanlığı üzerinden de kafa karıştırmaya devam ediyorsun. Sahi sen kimin Eşbaşkanısın? Herkes bilir ki Erdoğan teröristlerin hasmı bi-amanıdır; bekçisi ve hamisi değil. Merak ediyorum: Asıl sen Esed’in, PYD/YPG’nin ve FETÖ’nün nesi oluyorsun? Sözde FETÖ’ye karşısın ama koltuğunun altında FETÖ tapeleri. Ağzındakiler FETÖ’nün iddiaları. Bu nasıl karşıtlıktır?  FETÖ yöntemiyle kafa karıştırıp itibar suikasına girişeceğine çık o suallerin cevaplarını delilleriyle kendin ver. 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:05
  1. Mehmet Metiner

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