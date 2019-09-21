0553 313 94 23

Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti

Bugün Berlin’de ‘yeni anayasa’ kılıfıyla başlayan ‘bölücülük konferansı’nı yeniakit.com.tr’ye değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, “Toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Perde gerisinde Amerikan derin güçlerinin olduğu Türkiye düşmanı bir ihanet projesi bu. FETÖ-PKK konsorsiyumu bu. İçerde de adına ‘millet İttifakı’ denilen CHP-HDP-SP bileşenlerinden oluşan bir zillet ittifakı. Türkiye’de ‘darbe’ tehlikesi devam ediyor.” dedi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 15:10
Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Firari FETÖ’cüler, PKK sözcüleri, CHP-HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri Almanya’nın himayesinde Berlin’de toplanarak ‘bölücülük konferansı’nda konuşmaya başladılar. Mehmet Metiner, toplantıya ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kanlı terör örgütleri ile HDP/CHP/Saadet Partisi Almanya’da kol kola”

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’den kaçan firari FETÖ’cü isimler, Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran ‘imzacı akademisyenler’, PKK’ya yakınlığıyla bilinen isimler, CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekillerinin katıldığı ‘bölücülük konferansı’na sert tepki gösteren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

Bu toplantıya katılanlar, toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Perde gerisinde Amerikan derin güçlerinin olduğu Türkiye düşmanı bir ihanet projesi bu. FETÖ-PKK konsorsiyumu bu. İçerde de adına ‘millet İttifakı’ denilen CHP-HDP-SP bileşenlerinden oluşan bir zillet ittifakı. Bilumum Erdoğan düşmanlarının bir araya getirildiği bir toplantının Almanya’da yapılıyor olması manidardır. Bu toplantı DEAŞ iltisaklı olsaydı kıyamet kopartılırdı Türkiye’de. Zaten Alman Hükümeti de zinhar izin vermezdi. Demek ki terör örgütleri arasında fark görüyorlar. Ve belli ki FETÖ’yü bir terör örgütü olarak görmüyorlar. Bu ülkede darbe yapmaya kalkışmış eli kanlı bir terör örgütü olarak görmüyorlar.

“AK Parti’nin bölünüp parçalanması sağlanacak”

Türkiye’nin yeniden büyük bir kuşatma altına alınmak istendiğine dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

Dışarıdan kotarılan projelerle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Türkiye’nin rotası değiştirilmek isteniyor. İstanbul ve Ankara seçimlerinden sonra cesaret kazandılar. İçeriye de cesaret aşılamaya çalışıyorlar. Dış müdahaleler giderek yoğunlaşacağa benziyor. Özellikle AK Parti’nin bölünüp parçalanması sağlanacak. Gül-Babacan ve Davutoğlu üzerinden yapılmak istenen şey Erdoğan liderliğinin tasfiyesidir. Boyun eğmeyen Türkiye’ye boyun eğdirilmesidir.

“AK Parti’yi parçalamak isteyenler de aynı akıl”

Doğu Akdeniz, Suriye ve Türkiye içindeki gelişmeler ile Almanya’da bugün başlayan sözde ‘yeni anayasa’ konferansının birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini belirten Mehmet Metiner, “Almanya’daki bu toplantıyı düzenleyenler her kimse AK Parti’yi de parçalamak isteyenler de aynıdır. Hepsi üst aklın farklı seksiyonlarını oluşturuyorlar sadece.” şeklinde konuştu.

“Darbe tehlikesi ortadan kalkmış değil”

Yerli ve milli unsurlar ile Türkiye’de yaşayan her bir vatandaşın gelişmeleri değerlendirirken ve takip ederken çok dikkatli olmaları konusunda uyaran Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Bir yanda Türkiye’nin bir yanda da Ak Parti’nin içine saldırılar düzenleyecekler. Kripto unsurlar veya uyuyan hücreler harekete geçirilecektir. Abdulhamit Gül kardeşim gücenmesin ama yargı hala tekin değil. Bu yöndeki uyarıları şahsileştirmenin anlamı da gereği de yok. Yaşadıklarımızdan sonra bin kat daha duyarlı olmalıyız. Dikkatli ve takipçi olmalıyız. Yoksa yeni bir 17/25 Aralık süreciyle yüzyüze gelebiliriz. Bu risk ortadan kalkmış değil. Darbe tehlikesi de ortadan kalkmış değil.

“Topyekün Türkiye’ye saldırıyorlar”

Türkiye düşmanlarının bir araya gelerek Berlin’de gerçekleştirdikleri toplantıya her kim katılıyorsa katılsın ‘ihanet’ olarak değerlendiren Mehmet Metiner, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

Almanya’daki bu ‘Türkiye nereye gidiyor?’ toplantısı Türkiye’nin nereye götürülmek istendiği toplantısıdır. ‘Kürt meselesi’ kılıfı altında PKK meşrulaştırılmak ve PKK’nın partisi HDP fonksiyonel hale dönüştürülmek isteniyor. FETÖ oksijen çadırından alınıp aktif bir biçimde sahaya sürülmek isteniyor. Unutmayalım ki FETÖ’cüler Reisçi libasına bile bürünebilirler. Affedip yeni bir şans tanıyalım dediklerimiz bizi öyle hassas yerimizden vururlar ki bir daha toparlanamayız. Kripto unsurlar libasımızı giyerek bizi arkadan vururlarsa hiç şaşmam. Onlar topyekün hücum ediyorlar. İçimizdeki hainleri de yanlarına alarak. Biz de topyekün seferber olmalıyız. İkimizi tahkim etmezsek ve libasımıza bürünmüş hainleri tespit edip gereğini yapmazsak onlar gereğini yapacaklar.

“Bu kavgaya topyekün hazır olmalıyız”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bütün hesaplar önümüzdeki başkanlık seçiminde Erdoğansız bir Türkiye, yani kendi boyundurukları altındaki bir Türkiye oluşturmak. Bu kavgaya topyekün hazır olmalıyız. Bu kavga gevşeklerle korkaklarla ve sadakat duygusu olmayanlarla yapılamaz.

İşte o ihanet toplantının ayrıntıları!

Açılışı Türkçe ve Kürtçe yapılacak konferansın ilk gününde firari Can Dündar ve firari FETÖ’cü Ergun Babahan konuşma yaptı.. “Bir araya Geliş ve Toplumsal Sözleşme Perspektifi” isimli panelde PKK sözcüsü isimler ve liboşlar dikkat çekiyor. Latife Akyüz, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Eser Karakaş, Berivan Aslan, Gökay Akbulut, Turgut Öker konuşmacılar arasında.

Aynı gün “Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı oturumda CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak konuşma yapacak.

CHP’den Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığıyla billinen milletvekili Ali Şeker, HDP’den Mithat Sancar, Saadet Partisi’nden Cihangir İslam konuşmacılar arasında.

Konferansın ikinci günü liberal yazarlar ve etnik siyasetçiler öne çıkıyor.

Sonuç Bildirisini Mustafa Altıoklar okurken, konferans asistanları, Hayko Bağdat ve Pınar Şenoğuz olacak.

Konferansın çağrıcıları ise tam ibretlik. PKK bildirisi imzalayan sözde akademisyenler, Avrupa’da mezhep ve etnik temelde siyaset yapanlar,

PKK kuyruğuna takılan sözde sosyalistler. İşte Berlin konferansının çağrıcıları:

1. Dr. Mustafa Altıoklar

2. Prof. Neşe Özgen

3. Celal Başlangıç

4. Barbaros Şansal

5. Latife Akyüz

6. Hatip Dicle

7. Doç. Nazan Üstündağ

8. Ragıp Duran

9. Aslı Telli

10. Ragıp Zarakolu

11. Hayko Bağdat

12. Ferhat Tunç

13. Doç. Dr. Engin Sustam

14. Pınar Şenoğuz

15. Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler

16. Ahmet Nesin

17. Mustafa Sarısülük

18. Erk Acarer

19. İsmail Özen Otto

20. Nazmi Kırık

21. Önder Çakar

22. Ruşen Budak

23. Muzaffer Kaya

24. Utku Sayan

25. Gökay Akbulut

26.Serdar Benli

27. Hakan Taş

28. Berivan Aslan

29. Memet Kılıç

30. İbrahim Doğuş

31. Kemal Hür

32. Safter Cınar

33. Nursel Aydoğan

34. Mehmet Ali Cankaya

35. Mutı Sumakoğlu

36. Azmi Berberoğlu

37. Sayad Tekin, Ermeniler

38. Latife Fegan

39. Fatoş Göksungur

40. Yüksel Koç

41. A. Mahir Ofcan

42. Aziz Gergın

43. Tuncay Yılmaz

44. Besime Konca

45. Avrupa Halkevciler

46. İrfan Keskin

47. Metin Ayçiçek

48. Memili Güngör

49. Kemal Kıran

51. Süleyman Sever

52. Aziz Tunç,

53. Kultist

54. Serhat Çetinkaya

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 15:10
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Firari FETÖ’cüler
  4. PKK sözcüleri
  5. CHP-HDP
  6. Saadet Partisi
  7. bölücülük konferansı
  8. Mehmet Metiner
  9. yeniakit.com.tr
  10. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  11. FETÖ
  12. terörle mücadele
  13. imzacı akademisyenler
  14. PKK
  15. CHP
  16. HDP
  17. Saadet Partisi milletvekilleri
  18. CHP-HDP-SP
  19. millet İttifakı
  20. DEAŞ
  21. FETÖ-PKK konsorsiyumu
  22. AK Parti
  23. Abdullah Gül
  24. Ali Babacan
  25. Ahmet Davutoğlu
  26. Doğu Akdeniz
  27. Suriye
  28. Abdulhamit Gül
  29. 17/25 Aralık süreci
  30. Türkiye düşmanları
  31. ihanet
  32. AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner
  33. Türkçe
  34. Kürtçe
  35. firari Can Dündar
  36. firari FETÖ’cü Ergun Babahan
  37. Bir araya Geliş ve Toplumsal Sözleşme Perspektifi
  38. Latife Akyüz
  39. Ahmet İnsel
  40. Hatip Dicle
  41. Eser Karakaş
  42. Berivan Aslan
  43. Gökay Akbulut
  44. Turgut Öker
  45. Canan Kaftancıoğlu
  46. Oğuz Kaan Salıcı
  47. Ali Şeker
  48. Mithat Sancar
  49. Cihangir İslam
  50. Mustafa Altıoklar
  51. Hayko Bağdat
  52. Pınar Şenoğuz
  53. PKK bildirisi
  54. B

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk karı
    1. Rize'de Huser Yaylası'nda mevsimin ilk..
    2. Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı'..
    3. 'Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek'
    4. Deyrizor'da Esed güçleri ile YPG/PKK..
    5. Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi
    6. Libra nedir? Facebook kripto Libra..
    7. Eşsiz şehir Kütahya'da gezilecek yerler
    8. Ada açıklarında düzensiz göçmen botu..
    9. Metiner’den ‘darbe’ uyarısı!..
    10. TMO'dan çekirdeksiz kuru üzümde 10 bin..
    11. 'Doğu'nun Trakyası'nda ayçiçeği hasadı
    12. İran ele geçirdiği ABD, İsrail ve..
    13. Kocaeli'de silahlı kavga! Bacağına..
    14. Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    15. Başkan Erdoğan: Sınır boylarında..
    16. Rize'de senenin ilk karı yağdı
    17. "Diriliş"in başladığı şehir Bilecik'te..
    18. 'Titrek kavak ormanları' Erciyes'in..
    19. Elektronik sigara ve nargile..
    20. Askere alınacak hükümlülerin..
    21. PSG, Keylor Navas'tan memnun! Kalenin..
    22. 15 yıl sabretti 16'ncı organ bağışıyla..
    23. Atadan miras tohumlarla ektikleri..
    24. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcasının..
    25. Yunanistan’a geçmek için gizlendiler!..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitti
    27. Anadolu Efes Fenerbahçe maç biletleri..
    28. Anadolu Efes Fenerbahçe..
    29. Bolu'nun incisi Göynük'te neler yapılır?
    30. Halk Mısır’da sokağa indi, İsrail..
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Türkiye'yi örnek gösterdiler: Herkesin harcı değil başkası göze alamaz
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    Görenler gözlerine inanamıyor... Kafasını çarptı, boynuzu çıktı!
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin