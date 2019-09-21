Metiner’den ‘darbe’ uyarısı! FETÖ/PKK/CHP/HDP/Saadet konsorsiyumu topyekün saldırıya geçti

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Firari FETÖ’cüler, PKK sözcüleri, CHP-HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri Almanya’nın himayesinde Berlin’de toplanarak ‘bölücülük konferansı’nda konuşmaya başladılar. Mehmet Metiner, toplantıya ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Kanlı terör örgütleri ile HDP/CHP/Saadet Partisi Almanya’da kol kola”

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye’den kaçan firari FETÖ’cü isimler, Türkiye’nin terörle mücadelesine karşı duran ‘imzacı akademisyenler’, PKK’ya yakınlığıyla bilinen isimler, CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekillerinin katıldığı ‘bölücülük konferansı’na sert tepki gösteren Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Bu toplantıya katılanlar, toplantının kim tarafından hangi amaçla tertiplendiğini açıkça ortaya koyuyor. Perde gerisinde Amerikan derin güçlerinin olduğu Türkiye düşmanı bir ihanet projesi bu. FETÖ-PKK konsorsiyumu bu. İçerde de adına ‘millet İttifakı’ denilen CHP-HDP-SP bileşenlerinden oluşan bir zillet ittifakı. Bilumum Erdoğan düşmanlarının bir araya getirildiği bir toplantının Almanya’da yapılıyor olması manidardır. Bu toplantı DEAŞ iltisaklı olsaydı kıyamet kopartılırdı Türkiye’de. Zaten Alman Hükümeti de zinhar izin vermezdi. Demek ki terör örgütleri arasında fark görüyorlar. Ve belli ki FETÖ’yü bir terör örgütü olarak görmüyorlar. Bu ülkede darbe yapmaya kalkışmış eli kanlı bir terör örgütü olarak görmüyorlar.”

“AK Parti’nin bölünüp parçalanması sağlanacak”

Türkiye’nin yeniden büyük bir kuşatma altına alınmak istendiğine dikkat çeken Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dışarıdan kotarılan projelerle siyaset dizayn edilmek isteniyor. Türkiye’nin rotası değiştirilmek isteniyor. İstanbul ve Ankara seçimlerinden sonra cesaret kazandılar. İçeriye de cesaret aşılamaya çalışıyorlar. Dış müdahaleler giderek yoğunlaşacağa benziyor. Özellikle AK Parti’nin bölünüp parçalanması sağlanacak. Gül-Babacan ve Davutoğlu üzerinden yapılmak istenen şey Erdoğan liderliğinin tasfiyesidir. Boyun eğmeyen Türkiye’ye boyun eğdirilmesidir.”

“AK Parti’yi parçalamak isteyenler de aynı akıl”

Doğu Akdeniz, Suriye ve Türkiye içindeki gelişmeler ile Almanya’da bugün başlayan sözde ‘yeni anayasa’ konferansının birbirinden bağımsız olarak düşünülemeyeceğini belirten Mehmet Metiner, “Almanya’daki bu toplantıyı düzenleyenler her kimse AK Parti’yi de parçalamak isteyenler de aynıdır. Hepsi üst aklın farklı seksiyonlarını oluşturuyorlar sadece.” şeklinde konuştu.

“Darbe tehlikesi ortadan kalkmış değil”

Yerli ve milli unsurlar ile Türkiye’de yaşayan her bir vatandaşın gelişmeleri değerlendirirken ve takip ederken çok dikkatli olmaları konusunda uyaran Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Bir yanda Türkiye’nin bir yanda da Ak Parti’nin içine saldırılar düzenleyecekler. Kripto unsurlar veya uyuyan hücreler harekete geçirilecektir. Abdulhamit Gül kardeşim gücenmesin ama yargı hala tekin değil. Bu yöndeki uyarıları şahsileştirmenin anlamı da gereği de yok. Yaşadıklarımızdan sonra bin kat daha duyarlı olmalıyız. Dikkatli ve takipçi olmalıyız. Yoksa yeni bir 17/25 Aralık süreciyle yüzyüze gelebiliriz. Bu risk ortadan kalkmış değil. Darbe tehlikesi de ortadan kalkmış değil.”

“Topyekün Türkiye’ye saldırıyorlar”

Türkiye düşmanlarının bir araya gelerek Berlin’de gerçekleştirdikleri toplantıya her kim katılıyorsa katılsın ‘ihanet’ olarak değerlendiren Mehmet Metiner, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Almanya’daki bu ‘Türkiye nereye gidiyor?’ toplantısı Türkiye’nin nereye götürülmek istendiği toplantısıdır. ‘Kürt meselesi’ kılıfı altında PKK meşrulaştırılmak ve PKK’nın partisi HDP fonksiyonel hale dönüştürülmek isteniyor. FETÖ oksijen çadırından alınıp aktif bir biçimde sahaya sürülmek isteniyor. Unutmayalım ki FETÖ’cüler Reisçi libasına bile bürünebilirler. Affedip yeni bir şans tanıyalım dediklerimiz bizi öyle hassas yerimizden vururlar ki bir daha toparlanamayız. Kripto unsurlar libasımızı giyerek bizi arkadan vururlarsa hiç şaşmam. Onlar topyekün hücum ediyorlar. İçimizdeki hainleri de yanlarına alarak. Biz de topyekün seferber olmalıyız. İkimizi tahkim etmezsek ve libasımıza bürünmüş hainleri tespit edip gereğini yapmazsak onlar gereğini yapacaklar.”

“Bu kavgaya topyekün hazır olmalıyız”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bütün hesaplar önümüzdeki başkanlık seçiminde Erdoğansız bir Türkiye, yani kendi boyundurukları altındaki bir Türkiye oluşturmak. Bu kavgaya topyekün hazır olmalıyız. Bu kavga gevşeklerle korkaklarla ve sadakat duygusu olmayanlarla yapılamaz.”

İşte o ihanet toplantının ayrıntıları!

Açılışı Türkçe ve Kürtçe yapılacak konferansın ilk gününde firari Can Dündar ve firari FETÖ’cü Ergun Babahan konuşma yaptı.. “Bir araya Geliş ve Toplumsal Sözleşme Perspektifi” isimli panelde PKK sözcüsü isimler ve liboşlar dikkat çekiyor. Latife Akyüz, Ahmet İnsel, Hatip Dicle, Eser Karakaş, Berivan Aslan, Gökay Akbulut, Turgut Öker konuşmacılar arasında.

Aynı gün “Türkiye nereye gidiyor?” başlıklı oturumda CHP, HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri ortak konuşma yapacak.

CHP’den Canan Kaftancıoğlu ve Oğuz Kaan Salıcı’ya yakınlığıyla billinen milletvekili Ali Şeker, HDP’den Mithat Sancar, Saadet Partisi’nden Cihangir İslam konuşmacılar arasında.

Konferansın ikinci günü liberal yazarlar ve etnik siyasetçiler öne çıkıyor.

Sonuç Bildirisini Mustafa Altıoklar okurken, konferans asistanları, Hayko Bağdat ve Pınar Şenoğuz olacak.

Konferansın çağrıcıları ise tam ibretlik. PKK bildirisi imzalayan sözde akademisyenler, Avrupa’da mezhep ve etnik temelde siyaset yapanlar,

PKK kuyruğuna takılan sözde sosyalistler. İşte Berlin konferansının çağrıcıları:

1. Dr. Mustafa Altıoklar

2. Prof. Neşe Özgen

3. Celal Başlangıç

4. Barbaros Şansal

5. Latife Akyüz

6. Hatip Dicle

7. Doç. Nazan Üstündağ

8. Ragıp Duran

9. Aslı Telli

10. Ragıp Zarakolu

11. Hayko Bağdat

12. Ferhat Tunç

13. Doç. Dr. Engin Sustam

14. Pınar Şenoğuz

15. Doç. Dr. Selim Eskiizmirliler

16. Ahmet Nesin

17. Mustafa Sarısülük

18. Erk Acarer

19. İsmail Özen Otto

20. Nazmi Kırık

21. Önder Çakar

22. Ruşen Budak

23. Muzaffer Kaya

24. Utku Sayan

25. Gökay Akbulut

26.Serdar Benli

27. Hakan Taş

28. Berivan Aslan

29. Memet Kılıç

30. İbrahim Doğuş

31. Kemal Hür

32. Safter Cınar

33. Nursel Aydoğan

34. Mehmet Ali Cankaya

35. Mutı Sumakoğlu

36. Azmi Berberoğlu

37. Sayad Tekin, Ermeniler

38. Latife Fegan

39. Fatoş Göksungur

40. Yüksel Koç

41. A. Mahir Ofcan

42. Aziz Gergın

43. Tuncay Yılmaz

44. Besime Konca

45. Avrupa Halkevciler

46. İrfan Keskin

47. Metin Ayçiçek

48. Memili Güngör

49. Kemal Kıran

51. Süleyman Sever

52. Aziz Tunç,

53. Kultist

54. Serhat Çetinkaya