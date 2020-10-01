Metiner’den CHP’li medyaya sert tepki: Sizin namertliğinize papuç bırakmayız!

MEHMET SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, CHP’nin ANKA ajansı üzerinden servis edilen ve CHP ile İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen medya organlarında çıkan haberlere ilişkin sert tepki gösterdi.

“Spor kulübünün amacı spor filan değil”

Haberde bahsi geçen yer Milli Emlak’a ait bir yer olduğuna dikkat çeken Mehmet Metiner, “Vaktinde kim orayı nasıl vermişse malum zihniyetteki spor kulübüne vermiş. Spor kulübü sanki babalarının tapulu mülküymüş gibi orası hakkında konuşuyor. İşin içine ‘Atatürk büstü’nü karıştırmalarından da anlaşılıyor ki o spor kulübünün amacı spor filan değil.” dedi.

“Bu haber bana yönelik aşağılık bir iftiradır”

CHP’nin haber ajansı ANKA’nın kendisine yönelik ‘AKP’li Metiner’e şok suçlama: Sahte imzayla oraya çöktü’ şeklinde geçti haberin baştan sona yalan olduğunu söyleyen Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu haber bana yönelik aşağılık bir iftiradır. Kendilerine ait olmayan bitişik yerin sahibi de Milli Emlak. O mekanı işleten şahıs benim değer verdiğim bir kardeşim. Dolayısıyla mekanına gidip gelirim. Sanki mekana gidip gelmem suçmuş gibi ahlaksızca iddialarda bulunuyorlar.”

“CHP’nin ajansı üzerinden itibar suikastında bulunuyorlar”

Benim gittiğim mekan işletmecisi ile o kulüp arasında bir sorunun olduğunu belirten Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Sorun şu: Kendisinden yüklü miktarda kira adı altında para talebinde bulunuyorlar. O da kabul etmeyip sorunu Milli Emlak Müdürlüğüne ve hem de mahkemeye taşıyor. Mahkeme arkadaşım lehine karar veriyor ve Milli Emlak da bu karar doğrultusunda işlem yapıyor. Bütün mesele bu. Benim hiç bir şekilde ilgilimin olmadığı bir konu. Sadece zaman zaman arkadaşımın mekanına uğramam bu zihniyetteki beyleri rahatsız etmiş olmalı ki CHP’nin haber ajansı üzerinden itibar suikastında bulunuyorlar.”

“Namertliklerine papuç bırakmayız”

CHP ve İyi Parti’ye yakınlığıyla bilinen bazı haber sitelerinin de CHP’nin ANKA ajansı tarafından geçilen haberlere yer verdiğini hatırlatan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“İYİ Parti’nin yayın organı olan bir gazetenin de benimle ilgili aşağılık algı operasyonuna çanak tutması tıynetlerine uygundur. Bu haberi yapan gazeteci ve haberde konuşan kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. Benimle zinhar alakalı olmayan bir konuyu "Sahte imzayla oraya çöktü” biçiminde ahlaksızca bir itibar suikastına dönüştürenler bilsinler ki namertliklerine papuç bırakmayız.”