Metiner'den bomba öneri: Cesareti varsa onunla yüzleşsin
Televizyonculara sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunan Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun yüzleştirilmesini istedi.
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından dikakt çeken bir öneride bulundu.
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir televizyon kanalında İstanbul'un meselelerini tartışmasını isteyen Metiner, "Hakikat ortaya çıksın. Tabii İmamoğlu çıkmaya cesaret edebilirse" ifadelerini kullandı.
Metiner yaptığı paylaşımda, "Televizyonlara önerimdir: Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu’nu karşı karşıya getirin. İstanbul’u konuşsunlar-tartışsınlar. Hakikat ortaya çıksın. Tabii İmamoğlu çıkmaya cesaret edebilirse" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Metiner'in söz konusu önerisine sosyal medyadan da çok sayıda destek geldi.
İmamoğlu'nun Tevfik Göksu'nun karşısına çıkmaya cesaret edemeyeceğini belirten sosyal medya kullanıcıları şu paylaşımlarda bulundu: