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Metiner: Pervin Buldan, Kandil'den azar yedi

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Kandil’den yediği azar dolayısıyla rotasını tekrar CHP’ye çevirdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 00:46:00 -

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Kandil’den yediği azar nedeniyle rotasını tekrar CHP’ye çevirdiğini söyledi.

Metiner şu ifadeleri kullandı:

"HDP, CHP'siz siyaseten yol yürüyemez. CHP de HDP'siz yol yürüyemez. Kandil kendi partisinin CHP ile yol yürümesini istiyor. Buldan, Kandil’den yediği azar dolayısıyla rotasını tekrar CHP’ye çeviriyor."

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