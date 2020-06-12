Metiner: Pervin Buldan, Kandil'den azar yedi
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Kandil’den yediği azar dolayısıyla rotasını tekrar CHP’ye çevirdiğini bildirdi.
AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Kandil’den yediği azar nedeniyle rotasını tekrar CHP’ye çevirdiğini söyledi.
Metiner şu ifadeleri kullandı:
"HDP, CHP'siz siyaseten yol yürüyemez. CHP de HDP'siz yol yürüyemez. Kandil kendi partisinin CHP ile yol yürümesini istiyor. Buldan, Kandil’den yediği azar dolayısıyla rotasını tekrar CHP’ye çeviriyor."