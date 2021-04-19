Metina'da PKK'ya ağır darbe
TSK, Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde PKK'ya bağlı 9 teröristi öldürdü.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendiği bildirildi. Harekatta 9 PKK'lının etksiz hale getirildiği belirtildi.
MSB açıklamasında "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!" ifadeleri kullanıldı.