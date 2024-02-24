Metin Yüksel; 45 yıldır kalbimizde dinmeyen acı

RIFAT BİLGİN İSTANBUL

1980 öncesi İslami gençliğin liderlerinden Fatih Akıncıları Başkanı Metin Yüksel, Cuma namazını müteakip Fatih Camii avlusunda şehit edildiği yerde anıldı. Şehit Metin Yüksel Platformu ve birçok STK, cami avlusunda 23 Şubat 1979’da saldırı sonucu şehid edilen Yüksel’i dualarla andı. Platform, her yıl olduğu gibi bu yıl da Yüksel’in Edirnekapı Şehitliğindeki kabrine yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş bu yıl Filistin ve Gazze direnişine atfedildi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde şehid Yüksel’in fotoğraflarının yer aldığı dövizleri ve Filistin bayrakları taşıyarak, Gazze’deki Müslümanlara destek sloganları attı. Etkinlikte Yüksel için yazılmış şiir okunurken, kabri başında da Kur’an okundu.