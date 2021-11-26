Metin Uca'dan Yusuf Özoğul ile ilgili skandal sözler!
Tepki çeken paylaşımlarıyla bilinen sunucu Metin Uca, yine bir skandalla gündeme geldi.
Daha önce çok sayıda tepki çeken paylaşımlarda bulunan sunucu Metin Uca, yine bir skandalla gündeme geldi.
Twitter'da AK Partili Yusuf Özoğul ile ilgili bir paylaşımı alıntılayıp "İstenmeyen gebeliklerde prezervatif kullanımının önemi" ifadelerini yazan Uca'ya tepki yağdı.
Twitter'da 'AlçaksınMetinUca' hashtag'i açıldı, binlerce kullanıcı Uca'nın sözlerine tepki gösterdi.
İşte o tepkilerden bazıları: