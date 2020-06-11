Metin Topuz’a FETÖ’ye yardımdan 8 yıl 9 ay hapis cezası

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz’un son savunmasının ardından mahkeme kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Topuz’un her ne kadar ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan cezalandırılması gerektiği istendiyse de Topuz’un işlediği suçun örgüte yardım kapsamında olduğunu belirtti. Mahkeme bu nedenle Topuz’u, örgüte yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme ayrıca Topuz’un ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek’ ve ‘Gizliliğin ihlali’ suçlarından ise beraatine karar verdi.