Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kuruluna kısa bir süre kaldı. Genel kurul23 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumda seçim 30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Tüzüğümüzün 28/1 maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun bugün aldığı karar neticesinde Kulübümüzün “OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI” 23 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Nisan 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi.

Metin Öztürk'ün listesinde kimler var?

Başkan adaylarından Metin Öztürk'ün listesi merak ediliyor. Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak seçim için ekibi ve projeleriyle hazır olduğunu vurguladı. Öztürk, "ki sene çalışıp, belli projeleri ve ekibi bir yere getirip, 6 ay sonra 'Yokum' demek zaten sizi gayriciddi hale getirir. Seçime katılan adaylardan aynı ekip ve listeyle devam eden sadece biz varız. Bizim dışımızda yok" dedi.

Öztürk, "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim. Tek aday olarak hazırım. Projelerim ve ekibim de hazır. Galatasaray’ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Henüz Metin Öztürk’ün listesinin detayları bilinmiyor.