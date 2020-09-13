  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Metin Oktay, kabri başında anıldı
Spor

Metin Oktay, kabri başında anıldı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: - "Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Onu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum"

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:53:29 -
Metin Oktay, kabri başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, başkan yadımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Mahmut Recevik ile divan kurulu üyeleri katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve dualar okundu.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Abdurrahim Albayrak, "Rahmetli, paraya değil duruşa değer veren, bütün futbolculara örnek olan, herkesin örnek aldığı, Türkiye'de birçok çocuğa Metin isminin verilme sebebi olan birisiydi. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bize çok şey öğretti. Onu hiçbir Galatasaraylının unutacağını zannetmiyorum. Genç futbolcularımıza zaman zaman gelip Metin Oktay ağabeyimizin mezarını ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Başkan yardımcısı Yusuf Günay ise, "Metin Oktay, bir Galatasaray efsanesi. Galatasaray tek aşkıydı. Parayı değil aşkı, sevdayı ve Galatasaray'ı tercih etti. Galatasaray'ın bütün başarılarının arkasında Metin Oktay ruhu var. Bütün sporculara örnek bir kişilik. Ölümünün 29. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi
Gündem

Fatih Portakal'dan 'imam hatip' tepkisi

Yazar Erol Mütercimler'in İmam Hatiplerle ilgili skandal sözlerine bir tepki de FOX TV'nin eski sunucu Fatih Portakal'dan geldi.

Macron'a kötü haber
Dünya

Macron'a kötü haber

Türkiye'yi hedef alan açıklamaları ile büyük tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kabusu Sarı Yelekliler, dört ayın ardından ..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı