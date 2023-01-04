Metin Külünk'ten zam isyanı! 'Operasyon çekiyorlar'

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AK Partili Metin Külünk, araç muayene ücretlerine 2023 yılı başlangıcında yapılan yüzde 110 zamma Twitter hesabından tepki gösterdi.

Külünk; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork araçların muayenelerine zam yapan yetkili şirket TüvTürk'ü, "Her yerden kuralsız ve fütursuzca iş dünyasının bir kesimi millete ve devlete operasyon çekmeye devam ediyor." sözleri ile eleştirdi.

Metin Külün mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Soruyor vatandaşımız 'Araç muayenesinde muayene istasyonunun arabaya yaptığı şey nedir yaptığı işin maliyeti nedir ki araba başı 1.250 TL para alınıyor'

2022 yılında 507 TL'ye yapılan zorunlu araç muayene ücreti 2023 yılında yaklaşık olarak 1130,40 TL'ye yükseldi.