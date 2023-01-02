Metin Külünk'ten Sinan Ateş çıkışıı: Bundan şüphe etmiyoruz

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Ankara'da suikaste uğrayan Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Külünk, cinayet hakkında, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" yorumunu yaptı.

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk de sosyal medya hesabından Ateş'in vefatıyla ilgili paylaşımda bulunanlar arasında yer aldı. Külünk, "Türkiye bir kez daha karanlık merkezlerin kirli bir operasyonu ile karşı karşıya kaldı" dedi.

Külünk, paylaşımının devamında şunları söyledi: "Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, bu topraklara sadakatinden şüphe etmediğimiz vatansever Öğretim Üyesi Sinan Ateş'in bir suikasta kurban gidişi hepimizi üzmüştür, başımız sağ olsun."