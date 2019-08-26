Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Metin Külünk, İdlib konusunda gerekli önlemlerin alınması ve harekete geçilmesi konusunda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Metin Külünk, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, "Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon kararlılığının hemen ardından acele ile ABD Türkiye'yi oyalamak için Şanlıurfa'da 'Müşterek Oyalama Merkezi' kuruldu ve ABD PKK ya sahip çıkmaya devam edeceğini açıkladı. PKK'nın müttefiki olan ABD ile kurulan merkezi oyalama amaçlıdır" dedi.

PKK'nın olası bir kantonuna Türkiye'nin alet olmaması gerektiğini söyleyen Külünk, "Müşterek Oyalama Merkezi'nin ardından İdlib'de evlatlarımızın içinde oldugu gözlem noktaları kuşatıldı. ABD PKK ortaklığı ile meşrulaşmak isteyen pkk kantonu için Türkiye asla örtü olmamalı. Şayet gözlem noktalarında ki evlatlarımızın göz göre göre burnu kanarsa bunun sorumluları asla hesabını veremez" ifadelerini kullandı.