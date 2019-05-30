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Metin Külünk'ten flaş çağrı: Bu oyuna gelmemeli...

Eski AK Parti milletvekili, sosyal medya hesabından İstanbul seçimlerine ilişkin kritik uyarısını yineledi. Külünk, "İstanbul sokaklarını PKK’ya teslim edemeyiz. Bu oyuna gelmemeli çok dikkatli olmalıyız" dedi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:02

Eski AK Parti milletvekili, sosyal medya hesabından İstanbul seçimlerine dair 17 Nisan'da yaptığı uyarıyı tekrarladı.

Metin Külünk, 17 Nisan'da, "Dikkat. CHP’nin İstanbul’daki aklı,bu örgütlerle girdikleri pazarlıklarda onlara 6 ay içerisinde 50.000 kişiyi işten atıp yerlerine örgüt elemanlarını alma sözleri var. İstanbul sokaklarını PKK’ya teslim edemeyiz. Bu oyuna gelmemeli çok dikkatli olmalıyız" paylaşımını yeniden gündeme getirerek "Bir kez daha dikkat ile ne yapılmak isteniyor düşünmek gerek" diye uyarıda bulundu.

İstanbul Hareketi

İstanbul Hareketi”ni bir çağrısıyla başlatan Metin Külünk, “YSK, İstanbul’da FETÖ ve PKK terör örgütünün işbirliği ile CHP’nin yönetimi üzerinden İstanbul halkının iradesini örgütlü bir şekilde hukuksuzlukla, usulsüzlükle gasp etme operasyonuna ‘dur’ demiştir. İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermiştir. Şimdi vakit gönül seferberliği vaktidir, haydi 31 Mart akşamından bu yana üzüntü içerisinde olan, hüzün içerisinde olan kardeşlerimiz…İstanbullular; İstanbul’a sahip çıkmak için var olmak için hepinizi sokaklarımızda mahallelerimizde gönül seferberliğine davet ediyorum.” dedi.

Destek gördü

İstanbul Hareketi'ne birçok siyasi isimden destek gelirken Külünk, sosyal medya üzerinden ve saha çalışmaları yaparak seçmenlere kritik uyarılarda bulunuyor.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:02
  1. İstanbul
  2. Metin Külünk

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  • aliali1 sa önce
    ankarayi kazandik simdi usul usul toparlanin bakalim sozde vatanseverler istanbuldanda bu ulkedende defolup gideceksiniz
  • Faruk Faruk 1 sa önce
    İstanbul 23.Haziranda sevgilisine kavuşacak. Hırsızların yedikleri hurmaların tek tek hesapları sorulacak.
  • uyan tcuyan tc2 sa önce
    orta doğudaki olayların baş çıbanı ısrael vede yahudistan abd yi yöneten yahudilerdir. gerek daeş -pkk -pyd-dhkpc - fatöş vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri piçleridir. kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir.
  • HarunHarun2 sa önce
    Sakın diyanet görevlilerine sandıkları teslim etmeyin, daha ordan tek bir fetocu ayıklanmadi sözde yokmuş
  • N.ayderN.ayder2 sa önce
    Doğru tespit ancak yinede bu AKP bünyesine yerleşmiş zararlı bakterilerin varlığını ve bünyede oluşturdukları yara gerçeğini değiştirmez kemoterapi şart.
  • salihsalih3 sa önce
    O zaman CHP yi yasaklayın yada ses etmeyin ve daha fazla madara olmayın ..
  • emekliemekli3 sa önce
    madem işe alınacaklar pkk lı devlet nerede farzedinki kazandılar işe alınan elemanları adli kontrolünü devlet yapmalı eğer yapmazsa akp nin fetö hikayesine döner akp de yerleştirdiklerini hala tam temizliyemedi bu pkk lılar kandildenmi gelip belediye bünyesinde çalışacaklar yoksa memleketin içinde ellerini kollarını sallayarak geziyorlarsa hükümet pkk lı dediğinie göre nasıl geziyorlar
  • hkhkhkhk3 sa önce
    adamın lafına bak, söyleyene bak.. Ankara için de ileri geri konuştular böyle.. şimdi gökçek mahkemelerde sürünecek yolsuzluklardan ötürü. tek tek dava dosyaları veriliyor mahkemeye.. kusacak o yediği rüşvetleri.
  • GerçekGerçek3 sa önce
    İşte böyle çalışın.

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