Metin Külünk'ten flaş çağrı: Bu oyuna gelmemeli...

Eski AK Parti milletvekili, sosyal medya hesabından İstanbul seçimlerine dair 17 Nisan'da yaptığı uyarıyı tekrarladı.

Metin Külünk, 17 Nisan'da, "Dikkat. CHP’nin İstanbul’daki aklı,bu örgütlerle girdikleri pazarlıklarda onlara 6 ay içerisinde 50.000 kişiyi işten atıp yerlerine örgüt elemanlarını alma sözleri var. İstanbul sokaklarını PKK’ya teslim edemeyiz. Bu oyuna gelmemeli çok dikkatli olmalıyız" paylaşımını yeniden gündeme getirerek "Bir kez daha dikkat ile ne yapılmak isteniyor düşünmek gerek" diye uyarıda bulundu.

İstanbul Hareketi

İstanbul Hareketi”ni bir çağrısıyla başlatan Metin Külünk, “YSK, İstanbul’da FETÖ ve PKK terör örgütünün işbirliği ile CHP’nin yönetimi üzerinden İstanbul halkının iradesini örgütlü bir şekilde hukuksuzlukla, usulsüzlükle gasp etme operasyonuna ‘dur’ demiştir. İstanbul seçiminin yenilenmesine karar vermiştir. Şimdi vakit gönül seferberliği vaktidir, haydi 31 Mart akşamından bu yana üzüntü içerisinde olan, hüzün içerisinde olan kardeşlerimiz…İstanbullular; İstanbul’a sahip çıkmak için var olmak için hepinizi sokaklarımızda mahallelerimizde gönül seferberliğine davet ediyorum.” dedi.

Destek gördü

İstanbul Hareketi'ne birçok siyasi isimden destek gelirken Külünk, sosyal medya üzerinden ve saha çalışmaları yaparak seçmenlere kritik uyarılarda bulunuyor.