0553 313 94 23

Metin Külünk'ten AK Parti'ye uyarı: Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı, hayal kırıklığı yaşayabiliriz

AK Parti'nin belediye başkan adaylarıyla ilgili uyarılarda bulunan Metin Külünk, "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı. Partimiz 31 Mart'ta hayal kırıklığı yaşayabilir" açıklamasında bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:22
Metin Külünk'ten AK Parti'ye uyarı: Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı, hayal kırıklığı yaşayabiliriz

Gazete Damga'nın haberine göre AK Partili Külünk, "Siyasette en önemli unsur; liyakat, ehliyet ve adalettir" dedi ve partisinin belediye başkan adaylarını "Millette karşılığı olmayan isimler aday yapıldı" sözleriyle eleştirdi.

Külünk, partisinin 31 Mart'taki yerel seçimlerde hayal kırıklığı yaşayabileceğini söyledi.

"Halk işine baksın, onlar ne anlar" diyenler var

Siyasette esas olanın toplumun beklentileri olduğunu anlatan Külünk, halkla bütünleşme sağlanamadığı takdirde siyasette başarının gelmeyeceğini vurguladı. Külünk, AK Parti içerisindeki bazı çevrelerin "Halk teşkilattan ne anlar" diye konuştuğunu ileri sürerek, şöyle devam etti:

"Halk parti teşkilatlarına karışamaz gibi bir düşünce var. Teşkilat ise bunun tam zıttı. Yürütme ile sokak arasındaki en güçlü bağdır. Eğer yürütmenin güçlü olmasını istersen teşkilat sokakla bütünleşmelidir. ‘Halk işine baksın teşkilata ne karışır. Onlar ne anlar' cümlesini ben maalesef duydum. Bu cümlenin esas olduğu bir yerde halkın iradesini iktidara taşıma gücü kaybolur."

'Biz sokaktan geliyoruz'

AK Parti'nin sokaktan geldiğini söyleyen Külünk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim geldiğimiz siyaset biçimi, sayın cumhurbaşkanımızla 44 yıllık bir hukukumuz olarak ifade ediyorum; biz sokaktan geliyoruz, mahalleden geliyoruz, domates-peynir-ekmekten geliyoruz. Arabasızlıktan geliyoruz. Gerekirse kilometrelerce yolu aşkla yürümekten geliyoruz. Böyle bir siyaset kültüründen gelen bireylerin bulunduğu makam ne olursa olsun sokağın beklentilerini seslendirmelidir. Bu dolayısıyla bu benim inandığım bir şeydir ve o yüzden haykırıyorum."

'Aday olmayı düşünmedim'

Neden tekrar milletvekili olmadığı yönündeki soruyu da cevaplayan Külünk, kendisinin aday olmak istemediğini belirtti. Külünk, "Açık söyleyeyim ben 2018'deki manzarayı görünce aday olmayacağım dedim. Ve 24 Haziran seçimlerinden önce de ben adaylık başvurusu yapmayı düşünmedim" dedi.

'Sokak inatlaşmaktan hoşlanmaz'

31 Mart için AK Parti'yi uyaran Külünk, "Sokak kendisiyle inatlaşılmasından hoşlanmaz. Ben bunu bilir bunu söylerim" diye konuştu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:22
  1. 31 Mart seçimleri
  2. AK Parti
  3. Metin Külünk
  4. yerel seçimler

YORUM YAZ

  • RİZEMASİRİZEMASİ22 dk önce
    Metin kardeşim doğru demiş. Mesela Pendik , mesela Tuzla , mesela İyidere. Sonuna kadar Reis ama belediyelerimiz ve ilçe teşkilatları kendi adamları, kendi çıkarları için , kendilerine hizmet edecek başkan getiriyorlar. Kaç defa Cimer e , genel merkeze, il başkanlığa yazdım . çağıran olmadı.
  • Keskin zekaKeskin zeka26 dk önce
    Adamın dibi.tek cümle ile ak parti için durumu izah etmiş nokta.sahada karşılığı olmayan adaylar,düşük profili,vizyon sahibi olmayan,kendi bölgesi için proje üretemeyen ve uretmemiş adaylar çoğunlukta.doğu ve güneydoğuda iyiciler ve malum parti ile yada bunların oluşturduğu ittifak kazanacak.bunun tek sebebi ilgili bölgenin vekileridir..
  • M Ali KM Ali K26 dk önce
    Kahramanmaraş'ta seçime gerek var mı?tepeden seçiliyor, ancak bu defa akp başarılı olamaz,biline

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sudan'da iki gösterici daha öldü
  1. Sudan'da iki gösterici daha öldü
  2. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Ocak 2019
  3. Putin'den Maduro'ya tam destek!
  4. Venezuela ordusu safını seçti! Flaş..
  5. Afyonkarahisar'da bir kişi evinde ölü..
  6. "ABD darbe girişiminin arkasında değil..
  7. Tabancasıyla oynuyordu! Kendisini vurdu
  8. 28 Şubat Afrika ülkesinde hortladı!..
  9. Oslo'da erkek bebeklere ne fazla..
  10. Almanya'da Gülsin Onay konseri
  11. İlçeyi tedirgin eden kazı çalışmaları!..
  12. Efsane kulüpte hoca kötü haberi verdi:..
  13. Monaco'dan Henry'e şok! Yetkileri alındı
  14. Türkiye-Pakistan Yayılmanın Önlenmesi..
  15. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ev..
  16. GÜNCELLEME - Sertavul Geçidi'nde kar..
  17. Maçın ardından
  18. "Senfoni ile Saz Eserleri" CRR'de..
  19. "Senfoni ile Saz Eserleri" CRR'de..
  20. Yanal basın mensuplarına çattı:..
Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
Sert uyarı: Ülkeyi terk edin yoksa gazınızı, elektriğinizi keserim
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
“Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
“Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler

Günün Karikatürü

25 Ocak 2019
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!