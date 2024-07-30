Metin Külünk, tek tek anlattı! İşte Namık Tan gerçekleri…

TBMM'de yapılan tezkere görüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili ve eski Washington Büyükelçisi Namık Tan'ın "Mavi Vatan" hakkında yaptığı skandal açıklamalar büyük tepki çekti.

CHP’li Tan’ın skandal ifadeleri kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tevfik Kadan’ın sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayarak CHP’li Namık Tan’ı tek tek anlattı.

Metin Külünk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“CHP'deki ABD Komiseri Namık Tan'ı iyi tanıyalım:

- Abdullah Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde Bakanlık Sözcüsü'ydü.

- Ardından Tel Aviv ve Washington Büyükelçiliği yaptı.

- Emekli olunca bir inşaat şirketinin yönetim kurulu üyeliğine seçildi(?)

- Siyasete girdi, CHP'de komiserliğe başladı.

- FETÖ'den ödül aldı, firari FETÖ imamları ile fotoğrafları ortaya çıktı.

- Siyasi hayatı boyunca Türkiye'nin Batı kampından ayrılmaması için uğraştı.

- "ABD ile ilişkilerimiz bozulur." diyerek S-400 alınmasını eleştirdi.

- Irak ve Suriye tezkerelerine karşı çıktı.

- HDP'yi övdü, Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

- İsveç'in NATO üyeliğinin geciktirilmemesi çağrısı yaptı.

- NATO'yu Karadeniz'de istemediğini beyan eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu hedefe koydu.

- Halen ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) Türkiye şubesi olan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) üyesi.

- Yoksa Mavi Vatan'a "masal" demesi şaşırttı mı?”



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