Metin Külünk İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretini değerlendirdi! 'İsrail'de iki İsrail var'

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, Gazeteci Eren Talha Altun’a konuştu.

İsrail’in Batı Şeria'daki saldırılarına değinen Külünk, olmayacak hayallerin peşine insanları takarak insanların aslında kendi insanlarına da haksızlık ve zulüm yaptığını ifade etti.

"Kudüs var olduğu günden beri Müslümanların şehridir." diyen Külünk, "Kudüs, Davut’un (a.s) Süleyman’ın (a.s, İbrahim’in (a.s), Hazreti Peygamber'in (SAV) şehridir. Dolayısıyla Kudüs, tereddütsüz bir şekilde İslam’ın mührünü taşır." ifadelerini kullandı.

"Zulüm bir gün mutlaka bitecek." mesajı veren Metin Külünk, "İsrail, bu topraklara küresel emperyalistlerin işgalci akıllarının, tıpkı FETÖ gibi PKK gibi, bölgeye yerleştirildiği günden bu yana işgalcidir ve işgalciliği ile beraber o toprakların hakiki sahiplerine zulmetmektedir." dedi.

Türkiye'nin Filistin'in kurtuluşu için önemi!

İsrail'in katliamları ile kendi sonunu hazırladığını söyleyen Külünk, "Evanjelistler ve siyonistler el birliği ile tüm insanlık için büyük bir felaket senaryosu yazıyorlar. İsrail kendi halkına da zulümetmektedir. İsrail mantık olarak akıl olarak arkasındaki akla hizmet edebilmek adına kendi halkını sürekli güvenlik endişesi içerisinde yaşayan bir halk noktasına geçirmiştir." diye konuştu.

Türkiye'nin mücadelesinin Filistin'in kurtuluşu için önemine değinen Külünk, şu ifadeleri kullandı:

Bu coğrafyadaki zulümlerin haksızlıkların bitmesinin sırrı da Türkiye tarafından, sayın Cumhurbaşkanımızın liderlerliğinde verilen mücadelenin hedefe tereddütsüz ulaşmasıdır. Türkiye’nin varlığı Filistin'deki zulmün bitişinde son derece stratejik değerdedir.

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti

İsrail'in, Filistin zulmü karşısında ikiye ayrıldığını belirten Külünk, sözlerine şöyle devam etti:

Şu anda İsrail'de iki İsrail var. Bir, Filistinlilere zulmetmek için küresel emperyalistlerin diliyle hareket edenler bir de bunları durdurmak isteyenler. İçeride ciddi anlamda büyük bir çatışma var. Dolayısıyla Filistinlilere yapılan zulmün farkında olan bir İsrail var, bir de bu zulmün devamını ve yeryüzünü yakmak isteyen ateşin çocuklarının emrinde ikinci bir İsrail var.





Dolayısıyla bu ikisinin arasındaki mücadele de devam ediyor. İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog'un Türkiye’ye gelerek sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşüp, Türkiye ile ilişkilerini düzeltme noktasındaki iradesinin mutsuz ettiği İsrail, diğer İsrail'dir.