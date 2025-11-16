  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya İsrail Suriye'den çekilmeyecek!
Dünya

İsrail Suriye'den çekilmeyecek!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İsrail Suriye'den çekilmeyecek!

İsrail medyasının haberine göre “israil”, Hermon Dağı ve Şam’a yakın noktalardan çekilmeyecek.

İsrail medyasına göre “israil”, Hermon Dağı ve Şam’a yakın noktalardan çekilmeyecek.

“Kanal 14” televizyonu, “israilin ralarında Hermon Dağı’nın (Cebel eş-Şeyh) zirvesi ve Şam’a yakın birkaç noktanın da bulunduğu Suriye topraklarından çekilmeyeceğini belirtti.

Kanalın yayınında şu ifadeler yer aldı: “Biz, Trump bile sarılsa da katil olan Şara ile kucaklaşmayacağız.”

Kanal ayrıca, “israil”in bazı askerî anlaşmalarla kuzeydeki (işgal altındaki Filistin’in kuzeyi) halk için daha fazla güvenlik sağlama veya Dürzilere yardım etme amacı güdebilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

Haberde, Suriye’de hâlâ Rus güçlerinin, Kürtlerin, kurulacak Amerikan üssünün, Türkiyenin ve daha birçok farklı oyuncunun bulunduğu vurgulandı ve şu not eklendi: “israil, bu denklemin bedelini ödeyen taraf olmayacak.”

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu
Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Dünya

Suriye, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona dahil oldu

Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?
Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?

Gündem

Murat Alan’dan tokat gibi cevap: Suriye askerlerini İsrail mi eğitsin?

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar
PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Gündem

PKK/YPG terör örgütü Suriye'de protesto edildi! Ahmet El Şara’ya da çağrı yaptılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı
Dünya

Sel bastı, müşteri taştı: Restoran ziyaretçi akınına uğradı

Sel sularının bastığı restoran, diz boyu suyun içinde balıklarla yemek deneyimi sunarak sosyal medyada fenomen haline geldi. Ülke genelinde ..
AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...
Gündem

AYM Başkanı Kadir Özkaya kürsüde ağladı: Öyle bir yaşayalım ki vakti geldiğinde Hazreti Allah bizi...

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Malatya İnönü Üniversitesi’nin akademik açılış töreninde yaptığı konuşmada Öyle bir yaşayalım ..
Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı
Dünya

Son alınan kararla askıya alınacak! Vietnam ayağa kalktı: Arka arkaya büyük kriz patladı

Vietnam'ın Ho Chi Minh şehrinde estetik cerrahi için 'ameliyathane kiralanması' tartışması patladı! Ho Chi Minh Şehri Sağlık Bakanlığı son a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23