İsrail Suriye'den çekilmeyecek!

İsrail medyasına göre “israil”, Hermon Dağı ve Şam’a yakın noktalardan çekilmeyecek.

“Kanal 14” televizyonu, “israilin ralarında Hermon Dağı’nın (Cebel eş-Şeyh) zirvesi ve Şam’a yakın birkaç noktanın da bulunduğu Suriye topraklarından çekilmeyeceğini belirtti.

Kanalın yayınında şu ifadeler yer aldı: “Biz, Trump bile sarılsa da katil olan Şara ile kucaklaşmayacağız.”

Kanal ayrıca, “israil”in bazı askerî anlaşmalarla kuzeydeki (işgal altındaki Filistin’in kuzeyi) halk için daha fazla güvenlik sağlama veya Dürzilere yardım etme amacı güdebilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

Haberde, Suriye’de hâlâ Rus güçlerinin, Kürtlerin, kurulacak Amerikan üssünün, Türkiyenin ve daha birçok farklı oyuncunun bulunduğu vurgulandı ve şu not eklendi: “israil, bu denklemin bedelini ödeyen taraf olmayacak.”