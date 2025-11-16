  • İSTANBUL
Sosyal medyada şaşkınlığa neden olan sandviç! “3 gün acıktırmaz” iddiası tepki çekti

Giriş Tarihi:

Bir sosyal medya kullanıcısı, sıra dışı sandviç tarifiyle gündeme geldi. Kullanıcı, bir tam ekmeğin yarısını bolca saralle, fıstık ezmesi ve bal ile doldurarak hazırladığı sandviçi “3 gün acıktırmayan sandviç” olarak tanıttı. Paylaşım kısa sürede binlerce görüntülenme alırken, takipçilerden farklı tepkiler geldi.

Bazı kullanıcılar tarife şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları sağlıksız ve aşırı kalorili olduğunu belirterek eleştirdi. Diyetisyenler ve beslenme uzmanları, benzer kombinasyonların kısa sürede enerji verse de uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Paylaşımın viral olmasıyla birlikte sosyal medyada “sağlıklı mı, sağlıksız mı?” tartışmaları başladı. Kullanıcının amacı eğlenceli bir paylaşım yapmak olsa da, takipçilerin yorumları, alışılmışın dışında yiyecek tariflerinin dikkat çekmeye devam ettiğini gösterdi.

 

