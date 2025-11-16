Sosyal medyada şaşkınlığa neden olan sandviç! “3 gün acıktırmaz” iddiası tepki çekti

Bazı kullanıcılar tarife şaşkınlıkla yaklaşırken, bazıları sağlıksız ve aşırı kalorili olduğunu belirterek eleştirdi. Diyetisyenler ve beslenme uzmanları, benzer kombinasyonların kısa sürede enerji verse de uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Paylaşımın viral olmasıyla birlikte sosyal medyada “sağlıklı mı, sağlıksız mı?” tartışmaları başladı. Kullanıcının amacı eğlenceli bir paylaşım yapmak olsa da, takipçilerin yorumları, alışılmışın dışında yiyecek tariflerinin dikkat çekmeye devam ettiğini gösterdi.