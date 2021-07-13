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Biyografi Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli? Metin Hara ne iş yapıyor?
Biyografi

Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli? Metin Hara ne iş yapıyor?

Metin Hara kimdir, nerelidir? sorusu arama motoru Google’da Metin Hara en çok arananlar listesinde yer almasından sonra merak edilir oldu. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri oldu. Aşkın İstilası serisinin 1. kitabı olan "Yol" kitabını 2014 yılında kaleme almıştır. Peki Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli? Metin Hara ne iş yapıyor? İşte Metin Hara’nın hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 10:00:00 -
Metin Hara kimdir? Metin Hara nereli? Metin Hara ne iş yapıyor?

Metin Hara,14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Kolejine gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır.

metin hara

İnsan sağlığına olan "bütüncül" yaklaşımı, insanın hayal gücüne sığmayan yetenekleri, insan zihnine sığmayan engin bilgisi ve insan bedenine olan sonsuz güveni sayesinde aldığı "tıbben imkansız" sonuçlar ile kısa sürede tıp camiasında yankı uyandırdı. 

2000 yılından itibaren insanların yaşamlarını dönüştürebilmesi için ağır hastalıkları olan insanlara seminerler ve bireysel seanslar yapmaya başlamıştır.

2008 yılında "Trusthuman- İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir.

Metin Hara, Kansersiz Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Metni Hara kitapları

Aşkın İstilası-Yol

Aşkın İstilası-Dem

Aaşkın İstilası-Yol

 

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