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Metin Gündoğdu; Devletimiz Tüm Zararı Karşılayacak

Ordu’yu vuran selin ardından açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu “Can kaybı olmaması bizleri teselli etti. Afetin verdiği tüm zararlar ve maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun" dedi

09 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
Metin Gündoğdu; Devletimiz Tüm Zararı Karşılayacak

Ordu’yu vuran selin ardından hayat normale dönmeye başladı. Afetin yol açtığı zarar ve bölgedeki son durum hakkında açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Can kaybı olmaması bizleri teselli etti. Afetin verdiği tüm zararlar ve maddi kayıplar devletimiz tarafından karşılanacaktır. Hemşehrilerimiz müsterih olsun dedi.”

HAYAT EN KISA SÜREDE NORMALE DÖNECEK

 

Ordu’da 7 ilçeyi vuran afet, 8 köprüyü yıktı ve 500 bin kişinin hayatını olumsuz etkiledi. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile selin yaşandığı bölgeye giden AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu “Ordu son 30 yılın en büyük yağışını aldı ve büyük bir afet meydana geldi. Mahsur kalan hemşehrilerimiz ekiplerimizin çalışması ile kurtarıldı ve hiçbir can kaybı yaşanmadı. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan afet hakkındaki gelişmeleri yakından takip etti ve devletimizin tüm imkanları ile Ordulu hemşehrilerimizin yanında olduğunu, tüm maddi zararın devletimiz tarafından karşılanacağını açıkça ifade etti. Afette zarar gören köprüler, yollar, su ve elektrik hatları ilgili kurumlar tarafından ivedilikle onarılarak ve yenisi yapılarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. En kısa sürede, bölgenin afet haritası çıkarılarak bu gibi sel baskınlarına karşı etkili önlemlerin alınması sağlanacak. Yaraların sarılması ve hiçbir hemşehrimizin mağdur olmaması için devletimizin tüm kurumları seferber oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, Valimiz Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz ve bölge milletvekilleri olarak konuyu yerinden ve yakından takip ediyoruz. Afette yaralanan hemşehrilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Rabbim böyle büyük afetleri tekrar yaşatmasın inşallah.” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 15:25
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