Metin Feyzioğlu'ndan barolarla ilgili açıklama

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, baro seçimleriyle ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Avukatlık Kanunu'nda bazı değişikliklerin yapılmasına ilişkin süreci, tartışmaları yakından izlediklerini belirten Feyzioğlu, konu hakkında bilgisi olan ve sürecin içinde bulunan milletvekilleri ile çok yakın görüşme içinde olduğunu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile de sürekli görüştüğünü söyledi.

Feyzioğlu, daha önce sosyal medyada dolaştırılan taslakla ilgili, “böyle güncel ve gündemde bir taslak yok” şeklinde açıklama yaptığını, Adalet Bakanı Gül'ün de aynı yönde açıklamalarda bulunduğunu anımsattı.

"Amacı baroları zayıflatmak değil"

“Gerçekten de öyle bir taslak ne gündemdedir ne günceldir. Ancak farklı bir çalışma şu anda Meclis’te gayriresmi olarak yürümektedir. Meclis çalışmaya başladığında da anladığım kadarıyla teklife dönüşecektir” diyen Feyzioğlu, yaptığı görüşmeler doğrultusunda çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığını bildirdi.

"Baroları zayıflatmak amacı vardır' diye gündeme getirilen sözlere itibar etmeyiniz' denmektedir"

Feyzioğlu şöyle konuştu:

“Yaptığım çok yoğun görüşmelere, istişarelere ve irtibatlara dayanarak söylüyorum, çalışmanın amacının baroları zayıflatmak olmadığı, altı çizilerek görüştüğüm her sayın milletvekili, bakanlık yetkilisi ve her düzeyde devlet yetkilisi tarafından ifade edilmiştir. Yani baroları zayıflatmak amacı vardır diye gündeme getirilen sözlere itibar etmeyiniz denmektedir.”

“Sistemde yok sayılan Anadolu barolarının da sistemde var olduğunun altını çizmenin amaçlandığının” kendisine söylendiğini aktaran Feyzioğlu, "Görüştüğüm yetkililerce amaç, 'baroları yok ediyorlar ya da baroların sesini kısıyorlar' yerine, 'asla baroların sesini kısmıyoruz, sesi kısılmış olanlara ses vermeye çalışıyoruz, niyetimiz budur' şeklinde ortaya konmuştur” ifadelerini kullandı.

"Taslak metinde yok"

Metin Feyzioğlu, kamuoyunda "Bu taslakta çoklu baro, alternatifli baro ya da barolara kayıt sorumluluğunun kalkması olacak mı?" konularının tartışıldığını da söyleyerek, yine yaptığı görüşmeler sonucunda ‘taslak metinde olmadığını’ söyledi.

Feyzioğlu, “Nitekim, bir ilde isteyenin istediği kadar baro kurması, barolara kayıt zorunluluğunun kalkması gibi bir düzenleme Anayasa'nın açık hükümlerine ve ruhuna aykırı olacaktır. Çünkü barolar ve barolar birliği herhangi bir meslek odası değildir. Anayasada da yeri vardır. Şu anda böyle bir projenin olduğunu düşünmüyorum, böyle bir izlenim edinmedim. Hepsinden önemlisi, çoklu baro, alternatif baro, FETÖ'nün PKK'nın ve DHKP-C'nin hayalidir” şeklinde konuştu.