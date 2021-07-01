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Gündem Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında flaş gelişme
Gündem

Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında flaş gelişme

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin gündemine oturan Elmalı davasında, sanık anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişimin engellendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 14:20:00 -
Metin Feyzioğlu duyurdu: Elmalı davasında flaş gelişme

Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

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