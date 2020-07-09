Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Metin Feyzioğlu, ‘baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusunu cevapladı.

“Hiç yalnız bırakır mıyım?’’

Saygı Öztürk’ün, ‘Ankara’da baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusuna Feyzioğlu, şu yanıtı verdi:

Hiç bırakır mıyım? Ben orada Instagram’dan fotoğraf versem kaç like alacağımı bilmiyor muyum? Onun yerine bunu çözmeye çalışıyorum ve çözdüm gittim.

O işi biz çözdük. Orada silahsız, saldırısız, şiddetsiz yürüyüş yapmak haktır. Bir meşru demokratik görüş açıklama, düşünce açıklama yöntemidir. Yürüyüş yapmayarak böyle önemli bir konuda ben ‘müzakere edeceğim’ demek de bir haktır.

Siz yürüyüş yaparak bir hakkın peşinde koşabilirsiniz. Ben de açıklama yaparak, gidip konuşarak derim. Hatta siz bana kızamazsınız ‘neden yürümüyor?’ diye. Ben dönerim bu tarafa derim ki; ‘Bakın biz yürümüyoruz ama dışarıdaki arkadaşlarımla aramızda en ufak bir düşünce farkı yok. Onlar bu işe çok öfkeli. Ben de onların yürüyüşüne katılmayarak ama aynı düşünceyi size düz cümleler halinde anlatmaya çalışıyorum.’