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Metin Feyzioğlu ‘baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusunu cevapladı

Baroların yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘Ankara’da baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:09:00 -
Metin Feyzioğlu ‘baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusunu cevapladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların yürüyüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Metin Feyzioğlu, ‘baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusunu cevapladı.

“Hiç yalnız bırakır mıyım?’’

Saygı Öztürk’ün, ‘Ankara’da baro başkanlarını yalnız mı bıraktınız?’ sorusuna Feyzioğlu, şu yanıtı verdi:

Hiç bırakır mıyım? Ben orada Instagram’dan fotoğraf versem kaç like alacağımı bilmiyor muyum? Onun yerine bunu çözmeye çalışıyorum ve çözdüm gittim.

O işi biz çözdük. Orada silahsız, saldırısız, şiddetsiz yürüyüş yapmak haktır. Bir meşru demokratik görüş açıklama, düşünce açıklama yöntemidir. Yürüyüş yapmayarak böyle önemli bir konuda ben ‘müzakere edeceğim’ demek de bir haktır.

Siz yürüyüş yaparak bir hakkın peşinde koşabilirsiniz. Ben de açıklama yaparak, gidip konuşarak derim. Hatta siz bana kızamazsınız ‘neden yürümüyor?’ diye. Ben dönerim bu tarafa derim ki; ‘Bakın biz yürümüyoruz ama dışarıdaki arkadaşlarımla aramızda en ufak bir düşünce farkı yok. Onlar bu işe çok öfkeli. Ben de onların yürüyüşüne katılmayarak ama aynı düşünceyi size düz cümleler halinde anlatmaya çalışıyorum.’

 

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Yorumlar

akitokuru

Mevlanaya atfedilen ÖĞRENDİM şiirindeki gibi durum: ".... Dünyaya tek başına meydan okumayı ögrendim genç yaşta... Sonra kalabalıklarla birlikte yürümek gerektigi fikrine vardım. Sonra da asıl yürüyüşün kalabalıklara karşı olması gerektigine aydım. Düşünmeyi ögrendim. Sonra kalıplar içinde düşünmeyi ögrendim. Sonra sağlıklı düşünmenin kalıpları yikarak düşünmek oldugunu ögrendim..."
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son söz

sayın Feyzioğlu, son dönemlerde müsbet açıklamalarınızı takdir ediyorum. eskisi gibi agresif değil daha yapıcısınız. ancak bu açıklamalarınız marjinal baro başkanlarını mutlu etmez. bırakın onlara zeytin dalı uzatmayı. çünkü onlar seni artık hain gibi görüyorlar. Ne yaparsanız yapın onlar sizi sevmeyecekler. Bence safınızı belirleyin sesi çıkmayan yaklaşık 42.000 avukatın sesi olun. Biliyorsunuz bu marjinal baro başkanları terör sevici, lgbt sevici, ülke aleyhine ne varsa hepsinin sevicisi durumundalar. Bırakın artık şunları artık.
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