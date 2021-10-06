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Gündem Metin Akpınar, Menderes'i idam eden darbecilerin adeta postallarını yaladı!
Gündem

Metin Akpınar, Menderes'i idam eden darbecilerin adeta postallarını yaladı!

AK Parti iktidarına yönelik muhalif açıklamalarda bulunan Metin Akpınar, Mustafa Kemal döneminde faşist İtalya'dan kanun alındığını söyleyerek CHP'lileri kızdıracak açıklamalarda bulunurken konuşmasının devamında Adnan Mendres'i idama götüren darbecilerin çıkardığı 1961 anayasasını 'dünyanın en mükemmel anayasası' olarak takdim etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 02:06:00 - 2021-10-06 02:11:18

 yeniakit.com.tr 

'Sanatçıların her zaman eleştiride bulunduğunu ve isyan ruhlu' olduğu söylemi üzerinden eleştirilerini sadece AK Parti’ye yapan sözde sanatçıların darbe güzellemesine bir yenisi daha eklendi. 

Darbe anayasasına güzellemede bulundu

Sanattan ve düşünceden vazgeçmemek gerektiğini vurgulayan Metin Akpınar, gerçekleştirdiği bir konuşmada darbe şakşakçılığı yaptı. Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen ve Adnan Menderes’i idam eden darbecilerin yaptığı 1961 anayasasına güzellemede bulunan Akpınar, darbe anayasasını dünyanın en mükemmel anayasası olarak takdim etti.

CHP'lileri kızdıracak açıklama

Cumhuriyet’in ilk yıllarında henüz Mustafa Kemal hayatta iken 1936 yılında İtalya’dan kanun alındığını söyleyerek CHP’lileri kızdıracak açıklamada da bulunan Akpınar, "1936’da faşist İtalya’dan aldığımız ceza kanunu ile sanatı ve sanatçıları yargıladık." ifadelerini kullandı.

Birçok sanatçı ismin hapishanelerde süründüğünü ve film ve oyunların yasaklandığını belirten Akpınar konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bütün bu değişiklik içerisinde değişmeyen tek şey, siyasi iktidarın düşünce özgürlüğü karşıtlığı, ifade özgürlüğü karşıtlığı.

Erdoğan'ı tehdit edip darbe imasında bulundu

Öte yandan Metin Akpınar, daha önce Halk TV’de Uğur Dündar’a konuk olduğu programda "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edip darbe imasında bulunmuştu.

 

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