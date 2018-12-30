Metin Akpınar karakolda ilk imzasını verdi
Darbe çığırtkanı Halk TV'de Müjdat Gezen ile birlikte söylediği sözler yüzünden hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Metin Akpınar, karakola giderek ilk imzasını verdi.30 Aralık 2018 Pazar 16:01
Katıldığı bir televizyon programında Müjdat Gezen ile birlikte söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve adli kontrol uygulanarak serbest bırakılan sanatçı Metin Akpınar, Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'ne giderek imza verdi.
'Görevimizi yerine getirdik'
İlk imzasını atmak için 14.50'de polis merkezine giden Akpınar'a avukatları ve yardımcısı eşlik etti. Sanatçı polis merkezinden ayrılırken gazetecilere, "Geldik imzamızı attık. Görevimizi yerine getirdik" dedi.
Bu arada kendisini gören bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren Metin Akpınar daha sonra geldiği araçla polis merkezinden ayrıldı.
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