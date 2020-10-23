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Aktüel Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 15 günde 71 kişi öldü
Aktüel

Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 15 günde 71 kişi öldü

Türkiye genelinde 9 Ekim'den bu yana düzenlenen, sahte içki imalatı ve satışına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 457 kişiden 95'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 12:48:47 -
Metil alkol zehirlenmesi nedeniyle 15 günde 71 kişi öldü

İZMİR (AA) - Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 9 Ekim'den bu yana ülke genelinde 71 kişi yaşamını yitirdi.

Düşük maliyeti nedeniyle etil alkol yerine metil alkolden yapılarak satılan sahte içki, insan sağlığına ciddi zararlar verdiği gibi ölümlere de neden oluyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi belirtileriyle dün İzmir'de özel bir hastaneye başvuran Bülent E, yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi. Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

- 71 kişi yaşamını kaybetti

Ülke genelinde 9 Ekim'den bu yana İzmir'de 28, İstanbul'da 10, Aydın'da 9, Kırıkkale ve Mersin'de 7'şer, Kırklareli'de 3, Muğla, Zonguldak ve Tekirdağ'da 2'şer, Trabzon'da 1 olmak üzere metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 71'e çıktı. 

- Operasyonlar devam ediyor

Sahte içki imalatı ve satışına karşı operasyonların devam ettiği Türkiye genelinde emniyet güçleri, 9 Ekim'den bu yana yaptıkları operasyonlarda 457 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 95'i tutuklandı.

Diğer şüphelilerin bir bölümü serbest bırakılırken bazılarının ise emniyet ve adliyedeki işlemleri sürüyor.

Son 24 saat içinde Mersin'de 290 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol Karabük'te ise 10,5 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kokoreç dükkanına ve iş yeri sahibinin diğer adreslerine düzenlenen operasyonda yaklaşık 230 litre etil alkol ile 20 litre sahte içki ele geçirildi.

İstanbul'da da sevkiyata hazır vaziyette 100 CC'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 ton sahte içki bulundu.

Kilis'te bir iş yerinde 22 şişe sahte içki, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir evde 190 litre sahte rakı, Aydın'ın Çine ilçesinde de 12 litre kaçak alkol ele geçirildi.



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