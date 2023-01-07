Meteroloji uyardı! 41 ilde kar yağışı bekleniyor! İşte o iller...

Kar yağışı beklenen iller ve tarihleri:

Afyonkarahisar: 11 Ocak - kar yağışlı

Ağrı: 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Aksaray: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Amasya: 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Ankara: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,

Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,

Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı,

Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı

Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı

Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı,

Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,

Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,

Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı

Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı

Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı

Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı

Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı

Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı

Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Konya 11 Ocak - kar yağışlı

Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Malatya 7 Ocak - kar yağışlı

Muş 7 Ocak - kar yağışlı

Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı

Niğde 11 Ocak - kar yağışlı

Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu

8 Ocak - kar yağışlı

11 Ocak - karla karışık yağmurlu

Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı

Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı

Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu