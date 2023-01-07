Meteroloji uyardı! 41 ilde kar yağışı bekleniyor! İşte o iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu tahmin raporlarına göre yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklığı giderek düşerken, bazı illerde hafta sonundan itibaren kar yağışı hakim olacak. Buna göre 7-13 Ocak tarihlerini kapsayan tarihlerde 41 ilin beyaza bürüneceği tahmin ediliyor.
Kar yağışı beklenen iller ve tarihleri:
Afyonkarahisar: 11 Ocak - kar yağışlı
Ağrı: 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Aksaray: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
Amasya: 7 ve 8 Ocak - karla karışık yağmurlu,
Ankara: 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
Ardahan 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,
Artvin 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı,
Batman 7 Ocak - karla karışık yağmurlu,
Bayburt 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı,
Bingöl 7 Ocak - kar yağışlı
Bitlis 7 Ocak - kar yağışlı
Bolu 7 Ocak - karla karışık yağmurlu 11 Ocak - kar yağışlı,
Burdur 10 ve 11 Ocak - karla karışık yağmurlu,
Çankırı 11 Ocak - kar yağışlı,
Çorum 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Elazığ 7 Ocak - kar yağışlı
Erzincan 7 Ocak - kar yağışlı
Erzurum 7 Ocak - kar yağışlı
Eskişehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Gümüşhane 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Hakkari 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Iğdır 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Isparta 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Karabük 7 Ocak - Hafif kar yağışlı 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Karaman 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Kars 7 ve 8 Ocak - kar yağışlı
Kastamonu 7 ve 8 Ocak - hafif kar yağışlı
Kayseri 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Kırıkkale 11 Ocak - kar yağışlı
Kırşehir 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Konya 11 Ocak - kar yağışlı
Kütahya 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Malatya 7 Ocak - kar yağışlı
Muş 7 Ocak - kar yağışlı
Nevşehir 11 Ocak - kar yağışlı
Niğde 11 Ocak - kar yağışlı
Sivas 11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Tokat 7 Ocak - karla karışık yağmurlu
8 Ocak - kar yağışlı
11 Ocak - karla karışık yağmurlu
Tunceli 7 Ocak - kar yağışlı
Van 7, 8 ve 9 Ocak - kar yağışlı
Yozgat 11 Ocak - karla karışık yağmurlu