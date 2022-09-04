Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AFAD'dan geldi

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, yarın özellikle öğle saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Rize ve Artvin illerimiz için Turuncu uyarı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın yağışlar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi. Öte yandan Giresun ve Trabzon'da sarı kodla uyarıldı.

Meteorolojik görünüm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevreleri ile bu akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli, Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde mevsim normallerini üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli ve şiddetli yağışlara dikkat!

Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kocaeli çevreleri ile Sakarya’nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/m²), Trabzon’un doğu ilçeleri, Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/m²) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.